B° Los Flores: una comerciante sufrió un violento robo a mano armada

En 47 segundos se llevaron dinero y un celular. Los delincuentes entraron cubriendo sus rostros con los cascos y al menos uno de ellos extrajo un arma de fuego.

Hoy 10:15

Un violento y rápido robo realizaron dos delincuentes en la noche del martes en un comercio del barrio Los Flores, por La Costa en avenida Víctor Alcorta al 5.000, donde amenazaron con al menos un arma de fuego a la dueña del local.

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Los malvivientes ingresaron a las 22:17 al local, según las imágenes de la cámara de seguridad y menos de un minuto después salieron llevándose dinero de la caja producto de la recaudación del día y un teléfono celular Samsung A35 5G de color blanco con funda rosa.

De nada valió el ruego de la mujer, que entre llantos le pedía que no se lleven el teléfono ya que tenía allí las fotos de su padre.

Lo que llama la atención también fue la rapidez: antes de las 22:18 ya estaban afuera del local con el botín, hubieran salido antes, pero el delincuente que portaba el arma regresó desde la puerta para amenazar apuntando hacia la cabeza de la mujer, tras lo cual se fue.

La víctima radicó la denuncia y además ofrecen una recompensa para recuperar el teléfono celular, sobre todo por las imágenes que contenía de un alto valor emocional para la víctima del asalto.