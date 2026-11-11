Luciano Pereyra emocionó a una multitud con “Solo le pido a Dios” en la previa de la misa del papa León XIV en Luján

El cantante interpretó el clásico de León Gieco frente a la Basílica de Luján, su ciudad natal, en una jornada cargada de fe y emoción.

Hoy 09:51

El reconocido cantante argentino Luciano Pereyra protagonizó uno de los momentos más emotivos de este miércoles durante la previa de la última misa del papa León XIV en la Argentina, al interpretar “Solo le pido a Dios”, el clásico de León Gieco, ante una multitud de fieles reunidos frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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El artista, oriundo de esa ciudad bonaerense, se presentó en la Plaza Belgrano, donde miles de peregrinos aguardaban la llegada del Sumo Pontífice. Con el imponente santuario de fondo, su interpretación estuvo acompañada por las voces del público, en un momento marcado por la música, la fe y la emoción.

La presentación tuvo un significado especial para Pereyra, quien volvió a participar de un acontecimiento vinculado con una visita papal, 26 años después de haber cantado ante Juan Pablo II en Roma.

La emoción de Luciano Pereyra por cantar en su ciudad natal

En la previa del encuentro, el cantante había expresado su profunda emoción por formar parte de una jornada histórica y tener la posibilidad de recibir al Papa en el lugar donde nació.

“Es una emoción muy grande. Estoy muy movilizado; hablo dos palabras y me emociono porque no deja de ser un evento súper importante el hecho de cantarle a un Papa”, manifestó.

Además, destacó el valor sentimental de participar de la celebración en Luján, una ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo personal.

“Como vecino de Luján, tener la posibilidad de cantar en casa y ser anfitrión de un Papa en nuestra ciudad es una bendición, literal”, expresó.

La segunda experiencia en una visita papal

La jornada también permitió recordar un momento significativo de su carrera. En el año 2000, durante las celebraciones del Jubileo en Roma, Luciano Pereyra cantó ante el papa Juan Pablo II, una experiencia que marcó su trayectoria artística.

Ahora, 26 años después, volvió a formar parte de una celebración papal, esta vez en su ciudad natal y ante miles de argentinos que se congregaron para despedir a León XIV.

La programación musical también incluyó a Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán y Carafea, además de la participación del Ballet Sumampa.

La interpretación de “Solo le pido a Dios” se convirtió en uno de los momentos destacados de la espera, acompañando con un mensaje de paz y esperanza la última jornada del papa León XIV en suelo argentino, antes de continuar su gira apostólica por Sudamérica.