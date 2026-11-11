Anya Taylor-Joy reveló que su personaje en “Dune: Part Three” será uno de los villanos de la historia

La actriz argentina sorprendió al contar que recién al finalizar el rodaje comprendió la verdadera dimensión de Alia Atreides. También explicó cómo su devoción absoluta por su hermano Paul define el comportamiento de un personaje que describió como su creación más salvaje.

Hoy 09:47

Anya Taylor-Joy tendrá un papel central en Dune: Part Three, la próxima película de Denis Villeneuve, y adelantó algunos aspectos de la transformación de Alia Atreides, su personaje en la tercera entrega de la saga. En una entrevista con The New York Times, la actriz reconoció que llegó a una conclusión inesperada sobre su papel: Alia será una de las figuras antagonistas de la historia.

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“Al final de la película, Denis y yo hablamos y le dije: ‘¡Vaya, soy la mala! Es una locura’”, contó Taylor-Joy al recordar una conversación con el director una vez terminado el rodaje.

Sin embargo, explicó que pudo comprender las motivaciones de su personaje y la manera en que construye sus vínculos. “Qué regalo interpretar a alguien que tiene una conexión con una sola persona y a quien no le importa nadie más”, señaló.

La actriz describió a Alia como una figura de comportamiento casi animal y reconoció que fue su creación más salvaje hasta el momento. El personaje es la hermana de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, y su devoción por él constituye uno de los aspectos centrales de su personalidad.

En ese sentido, Taylor-Joy también se refirió a la evolución del protagonista y a la necesidad de que esta tercera película permita revisar la percepción que el público construyó sobre él.

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“Paul es un personaje muy carismático y necesitás una tercera película para decir: ‘Un momento, esta no es la moraleja de la historia’”, explicó. De esta manera, la actriz anticipó que la nueva entrega profundizará en las consecuencias del poder y en la naturaleza moral de quienes lo ejercen.

El regreso de Alia Atreides

Taylor-Joy tuvo una breve aparición como Alia en Dune: Part Two, cuando el personaje todavía no había nacido y se comunicaba con su hermano a través de visiones. En la tercera película tendrá una participación mucho más importante, con una versión adulta de la hermana de Paul.

La historia estará inspirada en Dune Messiah, la novela de Frank Herbert, y continuará explorando las consecuencias del ascenso de Paul al poder y el costo de su liderazgo.

Anya Taylor-Joy

El elenco volverá a reunir a Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh y Javier Bardem, entre otros, con la incorporación de Robert Pattinson en el papel de Scytale.

Dune: Part Three, dirigida por Denis Villeneuve, tiene previsto su estreno en cines para el 18 de diciembre de 2026.