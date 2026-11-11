“Queremos pedir perdón por el daño que hicimos”: los conmovedores testimonios de dos presos ante León XIV en Devoto

Maximiliano y Christian compartieron sus historias frente al Pontífice, hablaron sobre las adicciones, el arrepentimiento y el dolor de sus familias, y expresaron su deseo de reconstruir sus vidas lejos del delito.

Hoy 09:53

En el último día de su histórica visita a la Argentina, el papa León XIV protagonizó un emotivo encuentro en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, donde escuchó los testimonios de dos presos y un exrecluso que compartieron sus historias de vida, atravesadas por las adicciones, el arrepentimiento y la búsqueda de una segunda oportunidad.

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Uno de los relatos más conmovedores fue el de Maximiliano, de 32 años, quien reconoció que el consumo de drogas y alcohol lo llevó a alejarse de su familia y perder momentos importantes junto a sus hijas. Frente al Pontífice, aseguró que su paso por la cárcel le permitió reflexionar sobre sus errores y reencontrarse con la fe.

"Quiero volver a Dios y demostrarles a mis hijas que su papá puede cambiar", expresó el interno, quien también manifestó su deseo de recuperar la libertad, conseguir un trabajo digno y reconstruir los vínculos familiares.

Durante su intervención, Maximiliano realizó un profundo pedido de disculpas a quienes resultaron afectados por sus acciones. "Siento una profunda necesidad de pedirle perdón a mi familia, a la mamá de mis hijas, a mis hijas, y de manera especial a todas las personas a las que les hice daño", sostuvo.

También advirtió sobre las consecuencias del consumo problemático de sustancias y alentó a quienes atraviesan situaciones similares a buscar ayuda. Para el joven, la capilla del penal fue fundamental para recuperar la esperanza y encontrar un nuevo sentido a su vida.

Otro de los testimonios fue el de Christian, de 29 años, detenido desde 2025, quien contó que las adicciones lo empujaron a cometer delitos y terminaron alejándolo de sus seres queridos. Recordó que durante sus primeras noches en prisión no podía dormir por el arrepentimiento y los recuerdos de los consejos de su madre.

El joven explicó que comenzó a participar de las actividades religiosas dentro del establecimiento y que esa experiencia transformó su manera de afrontar el encierro. Próximo a recuperar la libertad, aseguró que sueña con conseguir trabajo, tener una casa y formar una familia.

"Siempre hay una salida, Dios escucha", fue el mensaje que dejó Christian a quienes atraviesan situaciones difíciles, convencido de que es posible reconstruir sus vidas.

El tercer testimonio correspondió a Reinaldo, de 44 años y padre de cuatro hijos, quien estuvo detenido en Devoto y actualmente se encuentra en libertad. El hombre regresó al establecimiento para contar cómo logró reconstruir su vida después de salir de prisión, destacando el acompañamiento de la Pastoral Carcelaria y los voluntarios que visitan a los internos.

Durante el encuentro, los tres coincidieron en la importancia de reconocer los errores, reparar los vínculos familiares y encontrar oportunidades de reinserción social.

Tras escuchar los relatos, León XIV agradeció los testimonios y reafirmó su mensaje de esperanza, al recordar que una nueva vida es posible, incluso después de atravesar situaciones de sufrimiento y encierro.

La visita a la cárcel de Devoto formó parte de las últimas actividades del Pontífice en territorio argentino, antes de trasladarse a Luján para celebrar su misa de despedida y continuar su gira apostólica por Sudamérica.