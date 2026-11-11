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Unión Santiago advierte que no se permitirá el ingreso de público visitante ante Defensores de La Boca

El Tricolor informó que el encuentro de este domingo por el Torneo Regional Federal Amateur se disputará únicamente con hinchas locales y pidió respetar la disposición.

Hoy 10:02

La Comisión Directiva de Unión Santiago emitió un comunicado para advertir que no se permitirá el ingreso de público visitante en el partido frente a Defensores de La Boca de La Rioja, correspondiente al Torneo Regional Federal Amateur 2026.

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El encuentro se disputará este domingo 15 de noviembre, desde las 19, en el estadio Roberto Osvaldo Molinari, donde solamente estará autorizada la presencia de simpatizantes del conjunto local.

Desde la institución aclararon que la medida se encuentra en concordancia con el reglamento del Torneo Regional Federal Amateur y remarcaron que los hinchas del equipo riojano no podrán ingresar al estadio.

Finalmente, la dirigencia solicitó la comprensión de los simpatizantes y pidió respetar la disposición para garantizar el normal desarrollo del encuentro.

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