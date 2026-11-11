Scaloni empieza a definir el equipo de Argentina ante Uruguay: las dudas y la posible formación

La Albiceleste se entrenó este miércoles de cara al amistoso del viernes en La Bombonera. que se podrá ver por Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 20:46

La Selección Argentina continúa con su preparación para enfrentar a Uruguay este viernes 13 de noviembre, desde las 20, en La Bombonera, en el primero de los dos amistosos correspondientes a la fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni realizó este miércoles una nueva práctica, que dejó algunas pistas sobre la posible formación titular.

El entrenamiento sufrió una modificación en su horario debido a las actividades relacionadas con la visita del papa León XIV, pero el cuerpo técnico pudo avanzar en la preparación del encuentro ante el conjunto uruguayo.

Una de las principales incógnitas está en el arco. Emiliano “Dibu” Martínez continúa recuperándose de una fractura de mandíbula y se entrena utilizando una máscara protectora. Aunque el arquero quiere estar presente, Scaloni deberá decidir si lo arriesga o lo reserva para el amistoso frente a Costa Rica. En caso de no jugar, Gerónimo Rulli ocuparía su lugar.

En defensa, Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez aparecen como titulares, mientras que Nicolás Tagliafico y Facundo Medina compiten por el lateral izquierdo, con una leve ventaja para el primero.

En el mediocampo, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen su lugar prácticamente asegurado. La duda pasa por el tercer integrante de ese sector, donde Exequiel Palacios y Valentín Barco aparecen como alternativas.

Por su parte, en ataque se perfilan como titulares Nico Paz y Julián Álvarez, mientras que Gianluca Prestianni tendría ventaja sobre Thiago Almada para completar el frente ofensivo.

La probable formación de Argentina ante Uruguay

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada.

El encuentro entre Argentina y Uruguay se disputará este viernes desde las 20 en La Bombonera, con transmisión de Canal 7 de Santiago del Estero.

Posteriormente, la Albiceleste viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica el martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes, en el segundo y último compromiso de esta fecha FIFA.