El abogado de la China Suárez defendió a Mauro Icardi y aseguró que es víctima de una “persecución”

Agustín Rodríguez se refirió a la denuncia presentada por Wanda Nara contra el futbolista y cuestionó la situación que atraviesa. Además, desmintió que Eugenia Suárez haya sido citada a declarar como testigo en la causa.

Hoy 20:49

El abogado de Eugenia “La China” Suárez, Agustín Rodríguez, salió en defensa de Mauro Icardi en medio del conflicto judicial que enfrenta con Wanda Nara, quien lo denunció por presuntas lesiones contra una de sus hijas. El letrado sostuvo que el futbolista es víctima de una “persecución” y aclaró que la actriz no recibió ninguna citación judicial para declarar como testigo.

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Durante una entrevista, Rodríguez rechazó las versiones que indicaban que su clienta podría ser convocada a prestar testimonio en la investigación.

“No tenemos ninguna información de eso. Lo quiero desmentir porque en algunos lados están asegurando eso y no, ella no fue citada como testigo”, afirmó.

El abogado también se refirió a la situación que atraviesa la China Suárez, actual pareja del delantero, y aseguró que vive el conflicto con preocupación, como cualquier persona que acompaña a alguien involucrado en un proceso judicial de estas características.

Sin embargo, sus declaraciones más contundentes estuvieron dirigidas a la situación de Icardi, a quien consideró una víctima del enfrentamiento que mantiene con su expareja.

“Yo creo que la justicia debe actuar como corresponde y tomar todas las herramientas que tiene a su alcance”, expresó Rodríguez, quien mencionó la posibilidad de recurrir a evaluaciones profesionales y otros procedimientos para esclarecer lo sucedido.

En ese sentido, pidió que se investigue el caso y se termine con lo que considera una persecución contra el futbolista. “No es cliente mío, pero lo vengo viendo desde hace ya bastante tiempo”, remarcó.

Las declaraciones se producen después de que Wanda Nara denunciara a Mauro Icardi por presuntas lesiones contra su hija de 11 años. La presentación dio lugar a una investigación judicial y a un allanamiento realizado el domingo 8 de noviembre en la vivienda del jugador, ubicada en Nordelta.

Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para reconstruir las circunstancias del episodio denunciado.

Por su parte, los abogados del futbolista cuestionaron las medidas adoptadas y solicitaron que Icardi pueda prestar declaración para dar su versión de los hechos. También negaron que hubiera existido una orden de detención en su contra.

En el marco de la causa, el Juzgado de Garantías N.º 2 de Tigre le concedió al delantero la eximición de prisión bajo caución juratoria, aunque continúa vigente una medida cautelar que le impide acercarse o mantener contacto con su hija durante 45 días.

La investigación, en la que interviene la Fiscalía de Género de Tigre, continúa abierta y busca determinar lo ocurrido. Hasta el momento, las acusaciones no constituyen hechos judicialmente probados y el futbolista conserva su derecho a defensa.