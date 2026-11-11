Escándalo en pleno centro: consumió $18.000 en un bar, se fue sin pagar y terminó en la comisaría

El protagonista del episodio tiene 89 años y fue interceptado por efectivos policiales en avenida Belgrano. La denuncia fue realizada por una empleada del establecimiento.

Hoy 21:14

Un hombre de 89 años protagonizó un particular episodio este miércoles en pleno centro de Santiago del Estero, luego de ser denunciado por retirarse de un bar sin pagar una cuenta de $18.000. Tras un operativo policial, fue localizado en una parada de colectivos y trasladado a una dependencia policial.

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Todo comenzó cerca del mediodía, en un conocido bar situado sobre calle Independencia. Allí, una empleada de 21 años informó a los efectivos que el cliente había consumido en el establecimiento y que, al momento de pagar, se habría marchado del lugar sin abonar la totalidad de la cuenta.

De acuerdo con lo manifestado por la trabajadora, el monto adeudado ascendía a $18.000, por lo que decidió dar aviso a las autoridades.

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Comunitaria Nº 1 puso en marcha un procedimiento para ubicar al hombre.

La búsqueda tuvo resultado cuando los uniformados lograron interceptarlo en avenida Belgrano, entre Sarmiento y San Martín. El hombre se encontraba en una parada de colectivos de ese sector de la ciudad.

El involucrado, de apellido Martínez y de 89 años, fue trasladado a la sede policial para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento quedó bajo la intervención de la Comisaría Comunitaria Nº 1, dependiente de la Departamental Nº 2 Zona Centro.