Reconocieron a 17 policías por el operativo en el que secuestraron más de 219 kilos de cocaína en Santiago

Los efectivos fueron distinguidos por su participación en el procedimiento realizado en San José del Boquerón, departamento Copo.

Hoy 21:45

La Policía de Santiago del Estero distinguió a 17 efectivos que participaron del operativo contra el narcotráfico realizado en San José del Boquerón, departamento Copo, donde se logró secuestrar 219,319 kilogramos de cocaína, además de vehículos y dinero en efectivo.

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La ceremonia de reconocimiento se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples de la Jefatura de Policía, con la presencia de autoridades de seguridad, integrantes de la fuerza y familiares de los efectivos homenajeados.

El procedimiento que motivó las distinciones se llevó a cabo durante controles vehiculares sobre la Ruta Provincial N° 2, cuando los uniformados interceptaron vehículos y descubrieron un importante cargamento de estupefacientes.

En total, se encontraron 210 paquetes de cocaína ocultos en compartimentos especialmente acondicionados de una camioneta. Para detectar la droga fue fundamental la intervención de Maia, una perra entrenada para la detección de narcóticos, cuya marcación permitió identificar los sectores modificados del rodado.

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal. Además, se secuestraron tres camionetas y dinero en efectivo.

La investigación y el procedimiento requirieron la participación coordinada de distintas áreas policiales, que llevaron adelante tareas de prevención, inteligencia criminal, controles vehiculares y detección de sustancias prohibidas.

Reconocimiento al trabajo policial

Durante el acto se entregaron medallas y copias de las resoluciones de reconocimiento a 17 efectivos pertenecientes a la Base Operativa N° 1 Muralla del Norte «El Mojón», la Dirección General de Inteligencia Criminal, el Destacamento La Manga, la Dirección General de Drogas Peligrosas Monte Quemado, el Departamento de Seguridad Ciudadana N° 11 y la Subcomisaría San José del Boquerón.

La ceremonia estuvo encabezada por el secretario de Seguridad, David Marcelo Pato, junto al jefe de Policía, Laureano Silva, y el subjefe de Policía, Walter Gómez.

También participaron integrantes de la Plana Mayor Policial, oficiales, cadetes de los institutos de formación y numerosos familiares de los agentes distinguidos.

Durante la jornada se proyectó un video institucional sobre el procedimiento y se realizaron presentaciones de la Banda de Música de la Policía, en un encuentro marcado por la emoción de los efectivos y sus familias.

Desde las autoridades provinciales destacaron el profesionalismo, la coordinación entre las distintas dependencias y la utilización de recursos especializados que hicieron posible el secuestro del cargamento.

El reconocimiento buscó poner en valor la labor de los efectivos que intervinieron en uno de los importantes procedimientos contra el narcotráfico realizados en el norte santiagueño, y reafirmar la importancia del trabajo conjunto para combatir el tráfico de estupefacientes.