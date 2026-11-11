Escándalo en Nvidia: revelan una segunda presunta amante de Jensen Huang y peligra su continuidad

El directorio de la gigante tecnológica analiza el futuro de su fundador y CEO, en medio de una investigación interna por posibles conflictos de intereses y sospechas de espionaje. Las acciones de la compañía cayeron alrededor de un 8% tras conocerse la noticia.

Hoy 22:45

Nvidia, una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo, atraviesa una crisis que podría terminar con la salida de su fundador y director ejecutivo, Jensen Huang. Según informó este miércoles The Wall Street Journal, el directorio de la empresa evalúa destituirlo después de que trascendieran versiones sobre dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una ejecutiva de la compañía.

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De acuerdo con el medio estadounidense, los integrantes del directorio tenían previsto reunirse este 11 de noviembre para analizar la continuidad de Huang al frente de la empresa, que se convirtió en una de las principales protagonistas del desarrollo de la inteligencia artificial.

La situación se agravó después de que The New York Times publicara información sobre una presunta relación entre el empresario, de 63 años, y Kimberly Powell, de 48, vicepresidenta del área de salud de Nvidia y una ejecutiva que responde directamente a él.

Según el periódico, que citó a cinco personas que trabajaron en la compañía, ambos habrían mantenido un vínculo sentimental. Dos de las fuentes también aseguraron que fueron filmados en actitud afectuosa en un hotel de San José, California, durante una conferencia de Nvidia realizada en marzo.

Sin embargo, The New York Times aclaró que no tuvo acceso al supuesto video, mientras que la empresa y Powell no ofrecieron declaraciones sobre la información publicada.

Una investigación por posibles vínculos con el espionaje chino

La nueva revelación se conoció pocos días después de que Jensen Huang reconociera públicamente haber sido infiel a su esposa, mediante un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el pasado domingo 8 de noviembre.

En paralelo, trascendió una presunta relación con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed International, una empresa con sede en Singapur que mantiene vínculos comerciales con Nvidia.

Según investigaciones periodísticas, organismos de inteligencia estadounidenses sospechan que Alice Huang podría haber colaborado con los servicios de inteligencia de China, una acusación que el Gobierno chino rechazó.

Ante esta situación, Nvidia confirmó la apertura de una investigación independiente para determinar si su director ejecutivo pudo haber sido objeto de una operación de inteligencia extranjera.

La compañía aclaró que, hasta el momento, no tiene motivos para considerar que se haya comprometido información confidencial o la seguridad nacional estadounidense.

El martes 10 de noviembre, los miembros independientes del directorio anunciaron la contratación del estudio jurídico Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para llevar adelante la investigación.

Las acciones de Nvidia cayeron tras conocerse la noticia

La incertidumbre sobre el futuro de Huang tuvo una repercusión inmediata en los mercados financieros. Después de que se conociera el informe de The Wall Street Journal, las acciones de Nvidia retrocedieron alrededor de un 8% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

El posible alejamiento del empresario genera preocupación entre los inversores debido al papel central que ocupa en la compañía, fundada en 1993, y a su liderazgo durante el crecimiento de Nvidia como principal fabricante de procesadores destinados a la inteligencia artificial.

Además, Huang posee aproximadamente el 3,6% de las acciones de la empresa, cuya capitalización bursátil ronda los cuatro billones de dólares.

Por el momento, Nvidia no anunció oficialmente la salida de Jensen Huang, mientras continúa la investigación interna y crece la expectativa por una eventual decisión del directorio.

La compañía tiene previsto presentar sus próximos resultados trimestrales el martes 17 de noviembre, en medio de una situación que mantiene bajo la atención de los mercados a una de las empresas más influyentes del sector tecnológico.