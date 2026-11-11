Violento asalto en el Bº Los Flores: delincuentes apuntaron y gatillaron varias veces contra una comerciante

Dos sujetos armados ingresaron a un negocio ubicado sobre avenida Víctor Alcorta y se llevaron dinero y un celular.

Hoy 22:16

Una comerciante del barrio Los Flores, en la ciudad de Santiago del Estero, vivió momentos de extrema tensión cuando dos delincuentes armados ingresaron a su negocio, la amenazaron y gatillaron varias veces contra ella antes de escapar con dinero en efectivo y su teléfono celular.

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El hecho ocurrió alrededor de las 10.15 en un comercio ubicado sobre avenida Víctor Alcorta al 5480, en el sector del Camino de la Costa. Los asaltantes irrumpieron abruptamente en el local y sorprendieron a la mujer mientras se encontraba atendiendo.

En diálogo con la prensa, el hijo de la víctima relató que los sujetos la apuntaron con un arma de fuego y accionaron el gatillo en al menos dos oportunidades, aunque afortunadamente no se efectuaron disparos.

“Gracias a Dios no la han golpeado, pero el momento y el shock que ella tiene aún es muy angustiante. La amenazaron con el arma de entrada y le gatillaron dos veces”, expresó.

Según su testimonio, los delincuentes forzaron la caja registradora y sustrajeron dinero, además de llevarse el celular de la comerciante, un objeto que tenía un importante valor sentimental para la familia.

“En el teléfono había cosas de mucho valor afectivo, fotos de su papá, fotos mías”, lamentó el joven.

El entrevistado también aseguró que, cuando los asaltantes se retiraban del establecimiento, habrían vuelto a accionar el gatillo en dirección a su madre, sin que se produjeran disparos.

“No sé si el arma no tenía balas o qué realmente, pero gracias a Dios estamos todos bien en cuanto a lo físico. Lo peor es el momento que queda”, manifestó.

El hijo de la víctima explicó que el negocio es un emprendimiento familiar que mantienen desde hace casi diez años y que tanto él como su madre se turnan para atenderlo diariamente.

Al momento del asalto, el joven se encontraba fuera del local y fue alertado por vecinos, quienes le comunicaron lo sucedido. Inmediatamente regresó al comercio para asistir a su madre.

“Es la primera vez que nos pasa algo así. Nosotros nos dedicamos a trabajar todos los días y realmente es muy feo el momento que le ha tocado vivir”, sostuvo.

Finalmente, señaló que, después del episodio, la familia analiza implementar nuevas medidas de seguridad en el establecimiento, especialmente para controlar el ingreso de personas.

Si bien la mujer no sufrió lesiones físicas, permanece afectada emocionalmente por las amenazas recibidas durante el asalto.