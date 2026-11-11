Una multitud de fieles desafió el intenso calor y peregrinó a Sumampa Viejo para dar inicio a las fiestas patronales

Devotos de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa recorrieron 3,5 kilómetros acompañando la imagen de la Virgen.

Hoy 22:26

Una multitud de peregrinos y devotos de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa participó este miércoles de la tradicional procesión hacia Sumampa Viejo, dando inicio oficialmente a las fiestas patronales 2026 en honor a la patrona del Pueblo Santiagueño, que se extenderán hasta el próximo 24 de noviembre.

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Bajo el lema “María de la Consolación: Caminar juntos, escuchar y sembrar la paz”, los fieles desafiaron las altas temperaturas y recorrieron 3,5 kilómetros desde la parroquia de Sumampa hasta el histórico vallecito, acompañando la imagen peregrina de la Virgen.

Durante el trayecto, la procesión estuvo marcada por cánticos, expresiones de fe y vivas a la Virgen, además de momentos de reflexión en los que se compartieron fragmentos de los mensajes que dejó el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina.

Una de las particularidades de esta edición fue la importante participación de agrupaciones gauchas y jinetes, que se sumaron a la peregrinación para rendir homenaje a la Madre del Consuelo.

Al llegar a Sumampa Viejo, el padre Rubén Zerda brindó una bendición especial a los gauchos y destacó su presencia y participación en la historia de la devoción a la Virgen de Sumampa.

Posteriormente, en el Santuario Histórico Nacional de Sumampa Viejo, el rector, padre Cayo Palacios, presidió la Santa Misa que marcó el inicio oficial de la novena patronal.

Las celebraciones religiosas continuarán hasta el 19 de noviembre, con el rezo diario del Santo Rosario a las 19 y la Santa Misa a las 19.30, acompañados por instituciones locales y comunidades religiosas.

La programación se extenderá hasta el 24 de noviembre, con distintas actividades en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, en una de las celebraciones de fe y tradición más importantes de Santiago del Estero.

De esta manera, Sumampa Viejo volvió a convertirse en un punto de encuentro para cientos de familias, peregrinos y agrupaciones gauchas, que renovaron su devoción a la Virgen en el comienzo de las fiestas patronales.