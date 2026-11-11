Tres jóvenes intentaron escapar de la Policía en La Banda: llevaban marihuana y una moto buscada por robo

Los sospechosos, de entre 23 y 24 años, fueron interceptados durante la madrugada en el barrio San Martín. Además de la droga, secuestraron una balanza de precisión, celulares y dinero en efectivo.

11/11/2026

Tres jóvenes de entre 23 y 24 años fueron aprehendidos durante un procedimiento realizado en la ciudad de La Banda, luego de que intentaran escapar de un control policial. Circulaban en una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo y llevaban más de 88 gramos de marihuana, además de otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes, en inmediaciones de avenida Belgrano y calle Chile, en el barrio San Martín. Los sospechosos se desplazaban en una motocicleta sin patente colocada y, al advertir la presencia policial, habrían intentado darse a la fuga, aunque fueron interceptados a pocos instantes.

Al verificar los datos del vehículo, los efectivos descubrieron que se trataba de una Honda Wave roja, sobre la cual pesaba un pedido de secuestro vigente desde el 20 de septiembre, en el marco de una causa por robo.

Durante la inspección del rodado, también encontraron una riñonera que contenía una bolsa con una sustancia vegetal y una balanza de precisión. Posteriormente, una prueba de orientación de campo arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso de 88,42 gramos.

Además, se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares, dos cargadores y $6.200 en efectivo, elementos que serán incorporados a las actuaciones para determinar su posible vinculación con actividades de narcomenudeo.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 4, con intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas. Por disposición de la Fiscalía de Narcomenudeo, los tres jóvenes quedaron aprehendidos, mientras que la motocicleta y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia.