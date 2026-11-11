Espacios culturales de la Municipalidad se sumarán a la nueva edición de La Noche de los Museos

La Municipalidad se sumará este sábado 14 de noviembre a la propuesta con espectáculos de danza, música, exposiciones y una feria artesanal. La entrada será libre y gratuita.

Hoy 22:50

Este sábado 14 de noviembre, la Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero participará de una nueva edición de La Noche de los Museos, con una programación especial que incluirá actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural Ricardo Rojas, la Casa Argañaraz Alcorta y la explanada del Palacio Municipal.

La propuesta se desarrollará de 20 a 23 horas, con entrada libre y gratuita, y permitirá a los vecinos y visitantes disfrutar de diferentes expresiones del arte y la cultura local.

Tango y flamenco en el Centro Cultural Ricardo Rojas

En el Centro Cultural Ricardo Rojas, desde las 20.30, se presentará el grupo Flor de Milonga, con una intervención performática dedicada al tango.

Posteriormente, a partir de las 21.30, tendrá lugar una exhibición de danza flamenca, a cargo de Guadalupe Nassif, con una propuesta que combinará música y movimiento.

Exposiciones y espectáculos en Casa Argañaraz Alcorta

Por su parte, la Casa Argañaraz Alcorta ofrecerá la VI Exposición Colectiva de Artistas Santiagueños Cronos Magnificado, una muestra que invita a reflexionar sobre la temática de los legados.

La programación también incluirá una intervención de danza del grupo La Yumba, dedicada al tango, desde las 20.30. A partir de las 21, las presentaciones musicales y de danza estarán a cargo del grupo Novo Sucesso.

Feria artesanal en la explanada municipal

Finalmente, en la explanada del Palacio Municipal, ubicada en Libertad 481, se desarrollará una Feria Artesanal organizada por el Mercado Artesanal Municipal (MAM).

En este espacio, emprendedores y trabajadores de la artesanía local expondrán sus creaciones, productos y trabajos, poniendo en valor el talento, la creatividad y las tradiciones que forman parte de la identidad santiagueña.

De esta manera, la Municipalidad invita a la comunidad a participar de una nueva edición de La Noche de los Museos, con actividades gratuitas para acercarse al arte, disfrutar de las expresiones culturales locales y conocer el patrimonio de la ciudad.