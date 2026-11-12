Mala Fama sorprendió en MasterChef Celebrity al contar a qué se dedicaba antes de triunfar con la música

El cantante de cumbia reveló que trabajó durante años como pizzero y que incluso tuvo su propio negocio gastronómico. La confesión surgió durante una divertida conversación con Wanda Nara mientras presentaba su plato ante el jurado.

Hoy 01:00

Mala Fama protagonizó un inesperado momento en MasterChef Celebrity (Telefe) al revelar un detalle poco conocido de su vida. Durante la presentación de unas empanadas, el cantante sorprendió a Wanda Nara y al jurado al contar que, mucho antes de alcanzar la popularidad con la cumbia, trabajó como pizzero y llegó a tener su propia pizzería.

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La confesión surgió cuando la conductora, sorprendida por la habilidad del músico para trabajar la masa, le preguntó si alguna vez había trabajado en el rubro gastronómico.

“Sí, en muchas. Y tuve una propia también”, respondió el artista, ante la sorpresa de los presentes.

Wanda quiso saber si aquella experiencia había sido anterior a su fama y el cantante confirmó que se había dedicado al oficio durante varios años. La conversación tomó un tono divertido cuando ambos descubrieron que compartían un gusto particular: la pizza de palmitos con salsa golf y huevo.

“¡Pero es mi favorita!”, exclamó la conductora, quien se mostró entusiasmada con la coincidencia y bromeó sobre la posibilidad de compartir una pizza con el músico.

El intercambio se produjo mientras Mala Fama presentaba sus empanadas de puerro, a las que bautizó “puerrománticas” en homenaje a Wanda, a quien llamó cariñosamente “Wandamántica”.

La preparación incluía puerro, crema, manteca, nuez moscada y salsa, una combinación que despertó curiosidad entre los integrantes del jurado.

Durante la devolución, Maru Botana destacó la suavidad del relleno, aunque consideró que faltaban algunos detalles para mejorar el resultado. Por su parte, Damián Betular elogió el sabor, pero señaló que la masa necesitaba más tiempo de cocción.

“El relleno espectacular. La verdad que tenía mis dudas”, reconoció el pastelero.

Lejos de desanimarse, el cantante tomó las críticas con humor y prometió que en otra oportunidad llevaría empanadas preparadas en su casa, con el tiempo necesario para demostrar sus habilidades culinarias.

La revelación también permitió conocer otra faceta de su historia personal. En una entrevista anterior con el podcast Habitación 13, Mala Fama había contado que antes de dedicarse profesionalmente a la música trabajó como matricero y desempeñó distintos oficios.

Aunque durante su juventud también practicó tenis, finalmente fue la música la que definió su camino. Según recordó, desde pequeño sentía una fuerte conexión con las canciones que escuchaba su hermano y, alrededor de los 16 o 17 años, decidió apostar por su vocación artística.

Así, el participante de MasterChef Celebrity dejó al descubierto una etapa desconocida de su vida, demostrando que su vínculo con la cocina comenzó mucho antes de su llegada al programa.