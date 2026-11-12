Un obrero resultó herido tras caer de un tercer piso en Salta

Un obrero de la construcción sufrió un accidente grave al caer desde un tercer piso en la ciudad de Salta, generando preocupación en la comunidad local.

Hoy 01:19

El miércoles por la tarde, un trabajador de la construcción sufrió un accidente al caer desde un tercer piso en la intersección de avenida Sarmiento y Alsina, en la ciudad de Salta. El incidente ocurrió alrededor de las 17 horas, generando una gran preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona. Según informes de medios locales, el obrero se encontraba realizando tareas de construcción cuando, por razones aún no aclaradas, perdió el equilibrio y se precipitó.

Testigos del accidente relataron que el obrero cayó sobre el techo de un local comercial adyacente, donde quedó atrapado entre cables y tejas. La rapidez de la respuesta de los servicios de emergencia fue crucial, ya que una vecina y propietaria del inmueble alertó a la Policía de lo sucedido, lo que permitió que se activaran los protocolos de rescate.

El personal de Bomberos de la Policía llegó al lugar para realizar el rescate del hombre, quien, a pesar de su situación, estaba consciente y comunicó que sentía fuertes dolores. Según testimonios, el obrero "gritaba de dolor, decía que le dolía la cadera". Este tipo de accidentes resalta la importancia de la seguridad laboral en el sector de la construcción.

Una vez rescatado, el trabajador fue asistido y trasladado por el SAMEC al hospital San Bernardo para recibir atención médica urgente. La comunidad local está a la espera de información sobre su estado de salud y la recuperación de sus lesiones.

En el lugar del accidente, también se hizo presente el personal de la Policía Científica, que se encargó de resguardar la zona y llevar a cabo las pericias necesarias para determinar las circunstancias del accidente. Las investigaciones se centran en las condiciones en las que el obrero realizaba su trabajo y si contaba con las medidas de seguridad adecuadas.

Este incidente pone de relieve la necesidad de una mayor vigilancia en el cumplimiento de las normativas de seguridad en el trabajo. La construcción es un sector de alto riesgo, y es imperativo que se implementen prácticas que garanticen la protección de los trabajadores.