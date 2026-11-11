Estudiantes e Independiente Rivadavia chocan en un imperdible duelo por la Supercopa Argentina

El Pincha y la Lepra mendocina buscarán quedarse con un nuevo título este jueves en Córdoba. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Julio César Villagra.

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Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentarán este jueves 12 de noviembre, desde las 20, por la final de la Supercopa Argentina 2026. El encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

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El Pincha, conducido por Alexander Medina, llega a esta definición como campeón del Trofeo de Campeones 2025 y buscará conquistar el vigésimo título de su historia. En su última presentación igualó 1-1 ante Talleres y quedó eliminado del Torneo Clausura, por lo que intentará recuperarse antes de disputar la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, el 28 de noviembre.

Por su parte, Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, consiguió su clasificación tras conquistar la Copa Argentina 2025. El conjunto mendocino viene de empatar 1-1 ante Gimnasia de Mendoza y se prepara también para enfrentar a Boca en los octavos de final del Clausura.

La Lepra buscará sumar su segundo título en Primera División, mientras que Estudiantes intentará conseguir una nueva consagración antes de su compromiso continental.

El partido comenzará a las 20, hora argentina, y podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium. El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

En caso de igualdad durante los 90 minutos, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos. Si persiste el empate, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.