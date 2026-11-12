Tras la visita de León XIV, el Gobierno descarta cambios en el ajuste y retoma las negociaciones con sus aliados

En Casa Rosada aseguran que los mensajes del Sumo Pontífice no modificarán el rumbo económico de Javier Milei. El oficialismo prepara una nueva reunión de su mesa política para avanzar con el Presupuesto 2027, la reforma electoral y los acuerdos con los gobernadores.

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Tras la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno nacional dejó en claro que no tiene previsto modificar su política económica ni flexibilizar el ajuste fiscal. La administración de Javier Milei buscará retomar su agenda legislativa y política durante los próximos días, con el objetivo de avanzar en las reformas pendientes y fortalecer los acuerdos con sus aliados de cara a las elecciones de 2027.

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Pese a los reiterados llamados del Sumo Pontífice a la unidad, el diálogo y una economía al servicio de las personas, en la Casa Rosada consideran que esos mensajes no implican la necesidad de introducir cambios en el programa económico.

En ese sentido, el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió las políticas implementadas por el Ejecutivo y sostuvo que existe una coincidencia entre los principios del oficialismo y algunas de las enseñanzas de la Iglesia católica.

“Creemos que las ideas de la libertad son compatibles con las ideas católicas”, expresó durante una conferencia de prensa. Además, aseguró que el Gobierno considera que las medidas adoptadas desde diciembre de 2023 buscan poner la economía al servicio de la población.

Bajo esa postura, el Ejecutivo descarta ampliar el gasto público mediante un incremento del déficit fiscal, incluso frente a los reclamos de distintos sectores sociales.

Uno de los principales puntos de tensión será el financiamiento universitario. Según informó TN, fuentes del Gabinete rechazaron la posibilidad de aumentar las partidas previstas para las universidades en el Presupuesto 2027, que contempla alrededor de 7 billones de pesos, mientras que las casas de estudio reclaman 11 billones.

El Gobierno vuelve a concentrarse en el Congreso y las elecciones

Concluida la visita papal, el oficialismo tiene previsto reunir nuevamente a su mesa política el próximo martes 17 de noviembre, con una agenda centrada en las negociaciones parlamentarias y los acuerdos con los gobernadores.

Entre los principales proyectos que buscará impulsar aparecen el Presupuesto 2027, la reforma electoral, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y nuevas iniciativas de promoción de inversiones.

También figura una propuesta para desregular el cabotaje, una medida reclamada por algunos gobernadores aliados, especialmente de las provincias del norte.

En paralelo, el Ejecutivo analiza convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para avanzar con los proyectos que no lleguen a tratarse antes del cierre del período ordinario.

La reforma electoral será otro de los ejes centrales. La Libertad Avanza pretende acelerar su tratamiento en el Senado, aunque todavía necesita reunir los votos necesarios para avanzar con modificaciones al sistema de elecciones primarias.

Diferencias internas por los acuerdos electorales

La reorganización de la agenda también vuelve a poner sobre la mesa las diferencias dentro del oficialismo respecto de las alianzas provinciales para 2027.

Según trascendió, un sector integrado por Patricia Bullrich, Luis Caputo, Diego Santilli y Santiago Caputo pretende acelerar los acuerdos políticos, mientras que Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem prefieren avanzar con mayor cautela para preservar el armado territorial de La Libertad Avanza.

En ese contexto, Santilli mantuvo una reunión con Eduardo Menem para analizar el escenario político y las conversaciones con los gobernadores, cuyos respaldos serán importantes tanto para las reformas legislativas como para la estrategia electoral.

Por otra parte, el Gobierno también deberá administrar las tensiones con la CGT, luego de que los mensajes de León XIV sobre la dignidad del trabajo abrieran expectativas de diálogo entre funcionarios y dirigentes sindicales.

De esta manera, el oficialismo busca recuperar la iniciativa política tras cuatro días marcados por la visita del Papa, sin apartarse de su programa económico y con el desafío de conseguir los consensos necesarios para avanzar con sus principales proyectos en el Congreso.