En busca de un acuerdo de paz, enviados de Trump llegaron al Kremlin para reunirse con Putin

Steve Witkoff y Jared Kushner viajaron a Moscú tras las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi.

Hoy 08:27

Los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaron este jueves al Kremlin, en Moscú, para reunirse con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en un nuevo intento diplomático por avanzar hacia un acuerdo que permita poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

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La delegación estadounidense está integrada por Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente norteamericano, quienes participaron previamente de las conversaciones trilaterales desarrolladas durante dos jornadas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro con Putin tiene como objetivo revisar los puntos discutidos entre las delegaciones rusa y ucraniana, identificar posibles acuerdos y avanzar sobre las diferencias que todavía impiden alcanzar una solución al conflicto.

Las negociaciones realizadas esta semana permitieron establecer un principio de acuerdo para un intercambio masivo de prisioneros de guerra, aunque no se consiguieron avances decisivos sobre las cuestiones territoriales y las condiciones necesarias para un alto el fuego.

Uno de los principales obstáculos continúa siendo el futuro de los territorios ucranianos ocupados por Rusia, especialmente en la región del Donbás, donde ambos gobiernos mantienen posiciones enfrentadas.

Rusia cuestiona la participación de Europa

Antes de la llegada de los representantes estadounidenses, el Kremlin volvió a expresar sus reparos frente a la posibilidad de incorporar a los países europeos a las negociaciones.

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov consideró que será difícil que la Unión Europea logre designar a un único representante para intervenir en las conversaciones.

Por su parte, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, aseguró que las negociaciones registraron avances, aunque advirtió sobre las dificultades que podría generar la incorporación de nuevos actores.

Desde Ucrania, en cambio, Volodimir Zelenski reclamó que Europa tenga participación en cualquier acuerdo relacionado con la seguridad del continente y solicitó que sus aliados designen un negociador durante noviembre.

La discusión se vincula con la posibilidad de establecer nuevas garantías de seguridad para Ucrania y un marco de relaciones entre Rusia, Europa y la OTAN.

Los enviados de Trump también se reunirán con Zelenski

Después de su encuentro con Putin, Witkoff y Kushner tienen previsto viajar a Dublín, Irlanda, donde mantendrán conversaciones con el presidente ucraniano para transmitirle los resultados de la reunión en Moscú.

Zelenski reconoció que todavía mantiene reservas sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo definitivo, aunque expresó que existe una oportunidad para avanzar hacia el final de la guerra antes de 2027.

El mandatario ucraniano espera que los representantes estadounidenses regresen de Rusia con propuestas concretas que permitan reducir las diferencias entre ambas partes.

Mientras continúan las gestiones diplomáticas, los enfrentamientos y ataques en territorio ucraniano no se han detenido, lo que mantiene la presión internacional para alcanzar un acuerdo de alto el fuego.

Por ahora, el intercambio de prisioneros constituye el principal resultado concreto de las negociaciones, mientras Washington intenta acercar las posiciones de Moscú y Kiev para avanzar hacia una solución política del conflicto.