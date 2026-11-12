Scarlett Johansson cuestionó las propuestas de los grandes estudios de Hollywood: "Parece irresponsable hacer estas películas"

La actriz reveló que recibió proyectos cinematográficos que la llevaron a preguntarse para quién estaban pensados y si realmente existía un público interesado.

Hoy 08:32

Scarlett Johansson lanzó una crítica a algunas de las propuestas que recibe de los grandes estudios de Hollywood y reconoció que, en determinadas ocasiones, llegó a cuestionar directamente la conveniencia de producir determinadas películas.

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En una entrevista con Los Angeles Times, durante la promoción de Paper Tiger, la actriz contó que algunos proyectos que le ofrecen no parecen tener un público definido y que no siempre encuentra una justificación para llevarlos adelante.

“No creo que deban hacer esto. No sé para quién están haciendo esta película. Parece irresponsable hacerla”, relató Johansson sobre lo que llegó a responderles a algunos ejecutivos.

La intérprete también explicó que, al momento de elegir un papel, se pregunta si existe una audiencia interesada en la historia. “¿Estoy haciendo algo que otras personas quieran ver? ¿Hay público para esta película? No hago una película solo para mí”, reflexionó.

Sus declaraciones se producen en una etapa en la que Johansson combina grandes producciones de Hollywood con proyectos independientes. Después de interpretar durante años a Black Widow en el universo cinematográfico de Marvel, la actriz participó en Jurassic World Rebirth y actualmente tiene varios títulos de gran escala en su agenda.

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Entre ellos se encuentran The Exorcist: Martyrs, cuyo estreno está previsto para marzo de 2027, y The Batman 2, programada para febrero de 2028, en la que su personaje todavía no fue revelado.

Además, se prepara para trabajar en Scapegoat, la próxima película de Ari Aster, director de Hereditary, Midsommar y Eddington. El proyecto de A24 también contará con Jude Law.

Johansson describió el guion como una experiencia particularmente intensa y diferente a todo lo que había leído. “Tiene una inmediatez que es realmente distinta. Nunca había leído algo parecido”, comentó.

La actriz también recordó que en el pasado atravesó momentos de frustración profesional al perder papeles que deseaba interpretar, como los de Gravity e Iron Man 2. Aquellas oportunidades fallidas la llevaron a cuestionarse su rumbo artístico y la clase de proyectos que estaba recibiendo.

Con una carrera que alterna éxitos comerciales y producciones independientes, Johansson volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la creatividad y los criterios con los que Hollywood decide qué películas producir.