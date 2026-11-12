"Si se habla de política, da la sensación que estás contaminando una semana de fe y valores”

El columnista de Radio Panorama analizó la visita del papa León XIV a la Argentina y consideró que la reacción de la gente estuvo marcada por la búsqueda de valores y no por los discursos políticos.

Hoy 08:23

“Fue una semana de fe y valores, por lo que da la sensación de que si se habla de política la estás contaminando”, expresó este jueves el licenciado Osvaldo Granados en su columna para Radio Panorama, al analizar el impacto de la visita del papa León XIV a nuestro país.

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El periodista comparó lo que quedó después de la partida del Pontífice con la sensación que se vivió tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial. “La sensación que uno tiene es la misma que cuando terminó el Mundial, un vacío, que algo te falta”, señaló.

En ese sentido, destacó la respuesta de la sociedad y sostuvo que la visita permitió poner en primer plano valores que considera arraigados en la identidad argentina. “Somos un pueblo muy religioso y creyente”, afirmó, y diferenció esa reacción del análisis político que suele dominar la agenda pública.

Granados también cuestionó la percepción que existe sobre la dirigencia y recordó que, según mencionó, una encuesta de la Universidad Católica Argentina (UCA) había reflejado un bajo nivel de confianza en los políticos.

“En estos días, a la gente no le importó, es más, los repudió con temas como la carpa VIP. Es como que la política va por un lado y la gente va por otro, como que piensan que todos son iguales”, analizó.

Además, consideró que los jóvenes estuvieron especialmente atentos al mensaje del Papa. “No les interesaban los discursos políticos, sino los valores, que es de lo que habló el Papa León XIV”, sostuvo.

“Se terminó, nos hablaron de unidad, de fe, de valores, y nos quedamos con un vacío”, resumió sobre el cierre de la visita.

Las expectativas sobre la inflación

En otro tramo de su columna, Granados se refirió al dato de inflación que se conocerá durante la jornada y señaló que las estimaciones de los economistas apuntaban a un aumento del 1,8%.

Al explicar los factores que inciden en el índice, mencionó los precios regulados y los productos estacionales, como frutas y verduras. También consideró que hubo más dinero circulando en la calle debido a los movimientos financieros registrados antes de los vencimientos de la jornada anterior.

La caída del precio del petróleo

Por último, el columnista analizó la baja del precio internacional del petróleo, que ubicó en torno a los 97 dólares por barril, y destacó la política de precios aplicada por YPF.

“La caída del precio de petróleo, 97 dólares el barril. Y esto muestra que tenía razón YPF, no se podía subir y bajar el precio por la guerra. YPF estuvo regulando todo”, expresó.

Al retomar el análisis de la visita papal, Granados insistió en que la semana estuvo atravesada por un clima diferente al de la discusión política cotidiana. “Si hablás de política la estás contaminando, fue una semana de fe, idílica, después va a venir todo lo demás”, concluyó.