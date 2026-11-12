Presupuesto 2027: el Gobierno retoma las negociaciones con sus aliados y busca aprobarlo antes de fin de mes

La Libertad Avanza convocó a una reunión este jueves para destrabar el proyecto en Diputados.

Hoy 08:24

El Gobierno de Javier Milei retomará este jueves las negociaciones por el Presupuesto 2027 con los bloques aliados de la Cámara de Diputados, en un intento por conseguir los votos necesarios para avanzar con su aprobación antes de que finalice el período ordinario de sesiones.

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El encuentro está previsto para las 14 horas y reunirá a representantes de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas, Argentina Federal y distintas fuerzas provinciales, que esperan respuestas a sus pedidos de modificaciones al proyecto.

La reunión estará encabezada por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, acompañado por las diputadas Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Gisell Castelnuovo. También participará el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch.

El objetivo del oficialismo es alcanzar un acuerdo que permita obtener dictamen y llevar el Presupuesto al recinto el 18 o el 25 de noviembre, antes del cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el día 30.

Los cambios que reclaman los bloques aliados

Uno de los principales obstáculos para avanzar con la iniciativa está relacionado con los recursos destinados a las provincias y el financiamiento de áreas consideradas prioritarias.

El PRO reclama modificaciones en la distribución de fondos para la Ciudad de Buenos Aires y propone reducir del 21% al 10,5% el impuesto a los huevos y sus derivados, una iniciativa impulsada desde Entre Ríos.

Por su parte, la UCR insiste en incorporar mayores recursos para obras viales y universidades, mientras que el MID, representado por Oscar Zago y Eduardo Falcone, busca garantizar las partidas destinadas a personas con discapacidad.

También existen diferencias por la distribución del impuesto a los combustibles líquidos, cuyos recursos son reclamados por distintos bloques provinciales.

El diputado del PRO Javier Sánchez Wrba defendió la necesidad de aprobar un presupuesto equilibrado, aunque remarcó que eso no significa aceptar el proyecto sin modificaciones.

“Siempre dijimos que no se puede gastar más de lo que se recauda, pero eso no quiere decir que no podamos discutir cómo mejorar el proyecto”, sostuvo en declaraciones.

El oficialismo busca reunir los votos necesarios

Las negociaciones se desarrollarán en las oficinas del presidente de Diputados, Martín Menem, quien no participará del encuentro porque estará en Corrientes junto a Karina Milei, en actividades vinculadas con la prevención de emergencias ante el fenómeno climático de El Niño.

En su ausencia, Bornoroni y los representantes libertarios tendrán la tarea de acercar posiciones con los distintos espacios parlamentarios.

Mientras tanto, sectores de la oposición también reclaman mayores partidas para salud, jubilaciones, educación y discapacidad, retomando parte de los planteos sociales que dejó la reciente visita del papa León XIV a la Argentina.

Además del Presupuesto, el Gobierno pretende avanzar con otros proyectos, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la iniciativa de Defensa de la Soberanía y modificaciones a la Ley de Biocombustibles.

Con un calendario legislativo ajustado, el resultado de las conversaciones de este jueves será clave para determinar si el oficialismo consigue los apoyos necesarios y puede llevar el Presupuesto 2027 al recinto antes de fin de mes.