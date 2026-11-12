Kate Beckinsale protagoniza “The Patient”, el nuevo thriller psicológico que presentó su tráiler oficial

La actriz interpreta a una médica que supervisa el tratamiento de un hombre que despierta en un hospital sin recordar su identidad.

Hoy 08:25

Kate Beckinsale vuelve al thriller psicológico con The Patient, una película que acaba de presentar su tráiler oficial y que la tendrá como una de las figuras centrales de una historia marcada por el misterio, la manipulación y las dudas sobre la identidad.

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La actriz, reconocida mundialmente por la saga Underworld, interpreta a la doctora Rose, una médica que participa en el tratamiento de un hombre que despierta en un hospital después de sufrir un accidente automovilístico. El paciente, interpretado por Ryan Phillippe, se encuentra parcialmente paralizado y no recuerda qué ocurrió.

El conflicto comienza cuando el personal médico le asegura que su nombre es Dean Morris, pero él sostiene que en realidad es Andrew Wright, un fotógrafo independiente. A medida que avanza el tratamiento, las circunstancias se vuelven cada vez más inquietantes y el protagonista empieza a desconfiar de quienes deberían ayudarlo a recuperarse.

En ese escenario, el personaje de Beckinsale ocupa un lugar clave: la doctora Rose está al frente de su atención, aunque el desarrollo de la historia pondrá en cuestión las verdaderas intenciones del equipo médico. El hombre deberá descubrir en quién puede confiar antes de que la verdad sobre su identidad desaparezca definitivamente.

El elenco también incluye a David Cade, como el doctor Williams; Kelly Greyson, en el papel de una enfermera; y Michael Sirow, como Chris.

The Patient fue escrita y dirigida por Mukunda Michael Dewil, realizador de The Immaculate Room. La producción está a cargo de Robert Ogden Barnum, Michael Benaroya, Lucas Jarach, Raja Collins y el propio director.

La película tendrá su estreno en las principales plataformas digitales y servicios de video bajo demanda el 4 de diciembre de 2026.