Día Mundial contra la Neumonía: cuáles son los síntomas de alerta y cómo prevenir esta enfermedad

Cada 12 de noviembre se busca concientizar sobre una infección respiratoria que puede provocar complicaciones graves.

Hoy 08:28

Cada 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, una fecha destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad respiratoria que afecta a millones de personas en el mundo y que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y pacientes con enfermedades preexistentes.

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La neumonía es una infección que afecta a los pulmones y puede ser causada por bacterias, virus y otros microorganismos. Su gravedad varía desde cuadros leves, que pueden tratarse de manera ambulatoria, hasta situaciones que requieren internación y atención médica especializada.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre, la tos, el dolor en el pecho y la dificultad para respirar. También pueden presentarse escalofríos, cansancio intenso y malestar general.

Los especialistas advierten que identificar las señales de alerta y consultar a tiempo resulta fundamental para evitar complicaciones y recibir el tratamiento adecuado.

Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones

Aunque cualquier persona puede desarrollar neumonía, existen grupos que presentan mayores probabilidades de atravesar cuadros graves.

Entre ellos se encuentran los bebés y niños pequeños, los adultos mayores de 65 años y las personas con enfermedades cardíacas, respiratorias crónicas o diabetes.

También tienen mayor riesgo los pacientes inmunocomprometidos, personas con cáncer y quienes recibieron trasplantes.

En el caso de los bebés, es importante prestar atención a señales como respiración acelerada, hundimiento de las costillas al respirar, movimiento pronunciado de las aletas de la nariz o esfuerzo respiratorio evidente.

Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda buscar atención médica urgente.

La vacunación, una herramienta fundamental para prevenir la neumonía

Una de las principales medidas de prevención es mantener actualizado el Calendario Nacional de Vacunación, que en la Argentina incluye la protección contra el neumococo, una bacteria capaz de provocar neumonía y otras infecciones graves, como meningitis y sepsis.

La inmunización está contemplada durante la infancia y también se recomienda para adultos mayores de 65 años y personas con determinadas enfermedades crónicas o condiciones que afectan sus defensas.

Asimismo, la vacuna antigripal contribuye a reducir el riesgo de complicaciones respiratorias relacionadas con la influenza, que también puede desencadenar cuadros de neumonía.

Qué hábitos ayudan a reducir el riesgo

Además de la vacunación, existen medidas sencillas que permiten disminuir la circulación de microorganismos responsables de infecciones respiratorias.

Entre las principales recomendaciones se encuentran lavarse las manos frecuentemente, ventilar los ambientes, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar y evitar compartir objetos personales.

También es importante no fumar, mantener los espacios libres de humo y reducir el contacto con personas vulnerables cuando se presentan síntomas respiratorios.

Otro aspecto fundamental es evitar la automedicación, especialmente con antibióticos, ya que no todas las neumonías tienen origen bacteriano y el tratamiento debe ser indicado por un profesional de la salud.

En el marco del Día Mundial contra la Neumonía, se recuerda que la prevención, las vacunas y el diagnóstico temprano son herramientas esenciales para reducir las complicaciones de esta enfermedad y proteger especialmente a quienes presentan mayor riesgo.