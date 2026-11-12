La escuela del barrio Virgen de Guadalupe aclaró con un comunicado que la sustancia hallada a dos alumnos no era cocaína

Tras la repercusión que generó el episodio, el equipo directivo informó que el material fue sometido a las pruebas correspondientes y que el resultado fue negativo para drogas

Hoy 08:47

La escuela del barrio Virgen de Guadalupe difundió un comunicado institucional para aclarar el episodio que involucró a dos alumnos de 13 años, luego de que trascendiera que tenían en su poder un envoltorio con una sustancia que había sido señalada como posible cocaína.

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A través del documento, las autoridades escolares informaron que el material fue sometido a las pruebas correspondientes y el resultado fue negativo para drogas. La aclaración llegó luego de la publicación de la noticia y ante la preocupación que se generó en la comunidad educativa.

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“Desde la escuela se actuó conforme a los protocolos correspondientes, dando intervención a las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido”, señalaron desde el equipo directivo.

El episodio había ocurrido el viernes 6 de noviembre y tomó estado público después de que se conociera la intervención policial a partir del hallazgo del envoltorio. La situación había generado inquietud debido a que los estudiantes involucrados tienen 13 años.

En el comunicado, la institución explicó que decidió compartir el resultado de los análisis para evitar preocupación entre las familias.

Además, solicitó tranquilidad y responsabilidad al momento de difundir información, especialmente cuando se trata de hechos que involucran a estudiantes menores de edad.

“Desde el equipo directivo continuamos trabajando con responsabilidad, priorizando siempre el cuidado, la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos”, concluyeron.