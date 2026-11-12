Detuvieron en Añatuya al acusado de abusar sexualmente de una niña de 9 años

El sospechoso, de 27 años, era intensamente buscado y fue localizado este jueves por la mañana en el barrio Manzione. La captura se concretó mediante un operativo conjunto de distintas dependencias policiales.

Hoy 08:39

Un hombre de 27 años, identificado como E.H.C., fue detenido este jueves por la mañana en Añatuya, acusado de abuso sexual agravado en perjuicio de una niña de 9 años.

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El procedimiento se realizó alrededor de las 6.30, en la intersección de las calles Eva Perón y Saavedra, en el barrio Manzione. El sospechoso era buscado por la Justicia y fue localizado luego de tareas de vigilancia, patrullajes y controles preventivos.

El operativo cerrojo fue llevado adelante por personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, con la colaboración de efectivos de la Brigada de la Comisaría 41, Prevención de la Departamental 13 y la Sección Robo y Hurto.

Una vez interceptado en la vía pública, el acusado fue trasladado al Hospital Zonal para ser examinado por el profesional médico de guardia, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

Posteriormente, por disposición de la fiscal auxiliar Paola Alejandra Sobrero, quedó alojado en una dependencia policial en calidad de aprehendido y a disposición de las autoridades judiciales.

La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho denunciado.