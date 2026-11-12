Revelaron qué habría originado el conflicto entre Mauro Icardi y su hija antes de la denuncia de Wanda Nara

Tras la denuncia de Wanda Nara y la declaración judicial del delantero, trascendieron nuevos detalles sobre una situación que habría provocado tensiones familiares y desencadenado una discusión con su hija mayor.

Hoy 23:17

En medio del conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara, salieron a la luz nuevos detalles sobre la situación familiar que habría desencadenado el enfrentamiento entre el futbolista y su hija mayor. Durante el programa Sálvese Quien Pueda, la panelista Majo Martino reveló un episodio relacionado con el uso del teléfono celular que habría generado preocupación en el delantero.

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La información se conoció después de que Icardi se presentara este jueves 12 de noviembre ante la Fiscalía de Tigre, donde brindó su versión de los hechos ocurridos el pasado 6 de noviembre en su vivienda de Nordelta, conocida como la Casa de los Sueños. El futbolista negó haber agredido a su hija, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia de Wanda Nara.

Durante el programa, Martín Salwe compartió fragmentos atribuidos a la declaración judicial del delantero, en los que manifestó su preocupación por las extensas conversaciones telefónicas que su hija mantenía durante la madrugada.

Según lo expuesto, Icardi habría señalado que la menor estaba muy enamorada y encaprichada con un joven, y que las llamadas entre ambos podían extenderse hasta siete horas durante la noche.

Por su parte, Majo Martino aportó detalles sobre cómo el futbolista habría descubierto esa situación. Según relató, una madrugada ingresó a la habitación de su hija y advirtió que llevaba varias horas hablando por teléfono, una costumbre que, de acuerdo con esa versión, comenzaba a afectar su descanso y su rutina escolar.

La panelista explicó que, al descubrir lo que ocurría, Icardi decidió quitarle el celular y le advirtió que no podía permanecer despierta todas las madrugadas. Esa decisión habría provocado el enojo de la menor, aunque no está establecido que haya sido la causa directa del episodio denunciado posteriormente.

En ese contexto, Yanina Latorre opinó sobre la manera en que deberían abordarse este tipo de situaciones familiares y consideró que lo adecuado sería recurrir al diálogo entre los padres y, de ser necesario, al acompañamiento de una profesional.

“La idea es sentarte con la madre, si se puede, con una psicóloga y la nena y explicarle que eso no está bien”, expresó la conductora.

Asimismo, Martino aclaró que conocía parte de esa información desde antes de la declaración del futbolista, pero que había preferido mantenerla en reserva por tratarse de una situación privada que involucraba a menores de edad.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa en curso. Icardi sostuvo ante la Fiscalía que no existieron agresiones y su defensa presentó elementos para respaldar esa versión. Las circunstancias del episodio y las acusaciones formuladas deberán ser evaluadas por la Justicia.