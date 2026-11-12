Violenta pelea en Añatuya: denuncian disparos con una "tumbera" y dos personas terminaron aprehendidas

El enfrentamiento ocurrió durante la noche del jueves en el barrio Villa María Ampliación. Un adolescente habría disparado contra una familia, mientras que otro de los involucrados se encerró en su vivienda y se autolesionó.

Hoy 23:22

Una violenta pelea entre integrantes de dos familias generó momentos de tensión durante la noche de este jueves 12 de noviembre en el barrio Villa María Ampliación, en la ciudad de Añatuya. El enfrentamiento incluyó denuncias de disparos con un arma de fabricación casera y terminó con dos personas aprehendidas, entre ellas un adolescente de 14 años.

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El episodio se registró pasadas las 20, en inmediaciones de calle Francisco Ramírez, donde vecinos solicitaron asistencia ante una gresca que involucraba a varias personas. Al llegar al sector, se conoció el testimonio de una mujer y sus familiares, quienes aseguraron haber sido agredidos físicamente por tres integrantes de otra familia.

Según el relato de los denunciantes, durante el enfrentamiento un adolescente de 14 años habría utilizado un arma de fuego de fabricación casera, conocida como "tumbera", con la que efectuó disparos contra la mujer y sus allegados. Hasta el momento, no se informó que las detonaciones hayan provocado heridas de gravedad.

En medio del procedimiento, un joven de 24 años y el adolescente fueron aprehendidos por su presunta participación en los hechos. Sin embargo, la situación se complicó cuando el padre de ambos se encerró en el interior de su vivienda y comenzó a autolesionarse con un cuchillo. No trascendieron precisiones sobre las lesiones que sufrió ni se confirmó su detención.

Durante las actuaciones también se logró secuestrar el arma de fabricación casera que habría sido utilizada en el enfrentamiento. El elemento fue encontrado en un terreno baldío cercano y quedó incorporado a la investigación para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

En el operativo intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 41, junto con efectivos de la División Prevención y Criminalística. La fiscal de turno, Alejandra Sobrero, dispuso las medidas correspondientes y ordenó el retiro momentáneo de los uniformados del sector debido a las condiciones de seguridad. Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para establecer las responsabilidades de los involucrados.