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Policiales

Una mujer embarazada resultó herida en triple choque de motos

Añatuya. El conductor que llevaba a la mujer huyó del lugar. Dos ambulancias municipales y personal policial de la provincia se constituyeron en el lugar de manera urgente.

Hoy 13:27
Las tres motos involucradas

Un violento siniestro vial protagonizado por tres motocicletas dejó este mediodía a varias personas heridas en la intersección de Avenida Gottau y Gobernador Barraza. Entre los lesionados se encuentra una mujer de 31 años en estado de gestación, mientras que el conductor del rodado en el que viajaba abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

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El hecho se registró en plena vía pública, cuando —por causas que aún se investigan— colisionaron violentamente tres motovehículos. 

Dos ambulancias municipales y personal policial de la provincia se constituyeron en el lugar de manera urgente. Los profesionales de la salud brindaron las primeras asistencias a los heridos y procedieron al traslado de la mujer embarazada y de un segundo motociclista involucrado para su atención especializada. 

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En paralelo, los efectivos policiales constataron una particularidad que ahora forma parte del expediente: el hombre que conducía la motocicleta en la que se desplazaba la mujer de 31 años no se encontraba en el lugar del hecho. Las autoridades ya iniciaron las averiguaciones pertinentes para dar con su paradero, esclarecer la mecánica del choque múltiple y determinar responsabilidades.

La zona permaneció restringida hasta que se realizaron las pericias y demás actuaciones de rigor.

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