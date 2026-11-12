Ruta 34: choque en cadena por obras en plena calzada generó caos vehicular

Un camión frenó de manera imprevista por la presencia de operarios y maquinarias trabajando a la altura de Colonia Dora y fue colisionado por otro rodado de gran porte.

Hoy 10:49

Momentos de tensión y largas demoras se vivieron en la mañana de este jueves sobre la Ruta Nacional 34 a la altura del kilómetro 564, entre calle Tucumán y el cruce con la Ruta 92, cuando se registró un impresionante choque entre camiones en una zona de obras viales.

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De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, la circulación vehicular se encontraba condicionado por la presencia de operarios y maquinarias pesadas que realizaban tareas de mantenimiento sobre la cinta asfáltica.

En estas circunstancias uno de los transportes de carga que circulaba por la traza nacional debió disminuir bruscamente la velocidad ante la señalización de los trabajos. Lamentablemente, el camión que venía inmediatamente detrás no alcanzó a detener su marcha a tiempo e impactó violentamente contra la parte trasera del rodado, tal como se puede apreciar en las imágenes del siniestro.

Tráfico congestionado

A raíz de la colisión, que dejó roturas visibles en el sector de la cabina y parabrisas, el tránsito quedó momentáneamente interrumpido en la zona, generando largas filas de vehículos particulares, camionetas y transportes de carga varados a la vera de la ruta.

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Personal policial y de Seguridad Vial se constituyó rápidamente en el lugar para realizar las pericias de rigor, ordenar el paso alternado de los automóviles y garantizar la seguridad de los conductores que transitan por este tramo altamente concurrido de Santiago del Estero.

Se recomienda a los automovilistas circular con extrema precaución, respetar las señales de los operarios viales y reducir la velocidad ante la presencia de frentes de obra activos en la región.