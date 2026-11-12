El intendente Ruiz promulgó la creación oficial de un nuevo barrio en Clodomira

El sector, conocido hasta ahora como “Ex Ferroviarios”, pasó a denominarse oficialmente barrio Miguel Flores. La medida permitirá avanzar con trámites para acceder a servicios esenciales y proyectos de infraestructura.

Hoy 10:56

El intendente Daniel Ruiz oficializó este miércoles, mediante la promulgación de la ordenanza correspondiente, la conformación formal del barrio Miguel Flores, conocido hasta ahora como “Ex Ferroviarios”, ubicado en la zona sur de Clodomira.

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De esta forma, el jefe comunal cumplió con un compromiso asumido ante las familias que forman parte de este populoso sector que –según explicó– nació a partir de un proyecto de urbanización impulsado por iniciativa de su gestión y que contó con el apoyo de los miembros del Concejo Deliberante.

“Este importante paso representa un avance para los vecinos, quienes a partir de ahora podrán realizar los trámites correspondientes para solicitar las conexiones de agua potable y energía eléctrica”, resaltó Ruiz, quien agradeció la comprensión y paciencia de los vecinos que desde ahora podrán sumarse al desarrollo de la ciudad mediante la incorporación oficial al ejido.

El jefe comunal, en ese mismo sentido, ratificó la decisión de seguir “trabajando para ordenar, planificar y acompañar el crecimiento de nuestra ciudad, garantizando mejores condiciones de vida para cada familia”.

Vale resaltar que el ordenamiento catastral permite la planificación de proyectos de mejoramiento urbano, facilitando el acceso a servicios esenciales como la provisión de energía eléctrica o agua potable por red.

Además, permite planificar la ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos que permitan elevar la calidad de vida de todos los vecinos.