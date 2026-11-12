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Zona sur: motociclista terminó en el hospital tras derrapar

La víctima indicó que fue cerrado por un vehículo de mayor porte y perdió el control. La imagen del accidente aportada por un lector al WhatsApp de las Noticias.

Hoy 10:34
Motoclista herido

Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un utilitario terminó con el conductor del rodado menor herido.

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El siniestro ocurrió en la zona sur de la ciudad, sobre calle Independencia casi Hernandarias.

Según lo que se pudo conocer, según lo manifestado por la víctima, es que un utilitario le habría cerrado el paso y para evitar colisionar, frenó pero dicha maniobra lo hizo derrapar y terminó sobre una pila de arena de una obra en construcciíon en el lugar.

Personal policial y del SEASE se hicieron presentes en el lugar para trasladar al herido al hospital Regional, según comentói a Diario Panorama el lector que envió la imagen del accientado a través del WhatsApp de las Noticias.

TEMAS Seguridad vial
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