La historia de “Alma misionera”, la canción que emocionó al papa León XIV y que fue compuesta por una argentina

Mónica de la Canal reveló que escribió el tema cuando tenía apenas 18 años. La canción se convirtió en uno de los himnos religiosos más populares de América Latina y volvió a cobrar protagonismo durante la visita del Sumo Pontífice.

Hoy 09:51

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina dejó numerosos momentos de emoción, y uno de ellos tuvo como protagonista a “Alma misionera”, una canción religiosa que fue interpretada durante distintas celebraciones y cuya historia esconde un dato poco conocido: fue compuesta hace 45 años por una joven argentina de apenas 18 años, según el relato de su creadora.

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Se trata de Mónica de la Canal, oriunda de Chascomús, provincia de Buenos Aires, quien contó cómo nació la canción en 1981 y expresó su emoción al escucharla durante las actividades del Papa. “Por fin, después de 45 años, podemos sacarlo a la luz y decir que es una canción argentina”, manifestó.

En diálogo con Telenoche (El Trece), la compositora recordó que escribió la letra y la música cuando participaba activamente de las celebraciones y encuentros religiosos de la parroquia del Corazón de María.

“Tenía 18 años. Estaba muy cerca de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús, cantando en las misas, en los encuentros, en los retiros”, relató.

Cómo nació “Alma misionera”, la canción que recorrió el mundo

La obra, que originalmente llevaba el nombre de “Toma mi vida nueva”, surgió de la admiración de Mónica por el trabajo de los misioneros claretianos, quienes desarrollaban tareas pastorales y acompañaban a familias de menores recursos.

“Esa entrega, ese compromiso, me marcó mucho en la adolescencia”, explicó la autora, quien buscó reflejar en la canción el valor del servicio y la solidaridad.

La melodía comenzó a difundirse en encuentros religiosos de Chascomús, luego llegó a Gándara y La Plata, y con el paso de los años atravesó las fronteras argentinas hasta convertirse en una de las canciones más conocidas de la música cristiana latinoamericana.

La disputa por la autoría de la canción

A pesar de su popularidad, “Alma misionera” mantiene una controversia sobre su autoría, ya que durante años diversos cancioneros atribuyeron la composición al seminarista mexicano Enrique García Vélez, quien la presentó en un encuentro religioso en 1993.

Sin embargo, Mónica de la Canal sostiene que escribió tanto la letra como la música en 1981, más de una década antes de aquella presentación.

Para respaldar su reclamo, la compositora conserva el manuscrito original de la canción, además de contar con testimonios de personas que aseguran haberla escuchado durante sus primeros años de difusión.

“Resistió muchas mudanzas, debo admitir. Pero por suerte tengo de puño y letra el manuscrito de la canción”, expresó.

La autora inició gestiones para que se reconozca formalmente su creación, mientras busca que se conozca el origen argentino de una obra que durante décadas formó parte de celebraciones religiosas en distintos países.

La emoción de escucharla durante la visita del papa León XIV

La canción volvió a cobrar una enorme repercusión durante la visita del papa León XIV a la Argentina, cuando fue interpretada en distintos encuentros con fieles.

El lunes 9 de noviembre, el Pontífice se sumó a “Alma misionera” durante su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde compartió un emotivo encuentro con residentes y trabajadores de la institución.

Al día siguiente, la canción volvió a escucharse durante la vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde León XIV acompañó su interpretación junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y una multitud de jóvenes.

Además, Soledad y Natalia Pastorutti interpretaron la obra durante las actividades musicales de la visita papal, mientras que la cantante católica Athenas también formó parte de las presentaciones que llevaron la melodía a miles de fieles.

La canción ya había alcanzado una importante repercusión internacional en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, encabezada por el papa Francisco.

Ahora, más de cuatro décadas después de su creación, “Alma misionera” volvió a emocionar a miles de personas, mientras su compositora busca que se reconozca definitivamente el origen argentino de una de las canciones más representativas de la música religiosa.