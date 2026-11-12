Kimberly Powell, la ejecutiva de Nvidia señalada como la segunda amante de Jensen Huang

Es Ingeniera, entró en 2008 y dirige el negocio de salud. No respondió a la versión de The New York Times y Nvidia no hizo declaraciones.

Hoy 09:39

Kimberly Powell es la vicepresidenta de salud de Nvidia y, desde este miércoles, el segundo nombre del escándalo que rodea a Jensen Huang. The New York Times informó que el CEO tuvo una relación extramatrimonial con ella, una ejecutiva que depende de él. El diario cita a cinco personas que trabajaron en la empresa.

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Ninguno de los dos confirmó la relación. Powell no respondió de inmediato al pedido de comentarios del Times y Nvidia no quiso hacer declaraciones. Cuando el diario llamó a Huang y le preguntó por ella, el CEO contestó: “No creo que deba hablar conmigo directamente”. Y cortó.

Una ingeniera que entró a Nvidia en 2008

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Powell tiene 48 años, según el Times. Es ingeniera eléctrica, graduada en la Universidad Northeastern, en Massachusetts, y empezó su carrera en Planar Systems, una fabricante de pantallas, en el área de monitores para diagnóstico médico. Los datos figuran en su perfil de la convención BIO, un encuentro de la industria biotecnológica.

Entró a Nvidia en 2008 con un encargo: que los chips de la empresa fueran la base de los equipos de imágenes médicas. Según su biografía oficial, después dirigió el área de educación superior e investigación y el programa Inception, con el que la compañía acompaña a empresas nuevas de IA.

Es vicepresidenta de salud desde fines de 2017, de acuerdo con el Times. Hoy maneja ese negocio en todo el mundo: los equipos y programas que se usan en imágenes médicas, ciencias de la vida, descubrimiento de fármacos y análisis de datos de salud.

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Powell iba a participar este jueves en la sesión de apertura de la Cumbre del Futuro de la Salud del Instituto Milken, un centro de estudios económicos de Estados Unidos, en un panel moderado por Meg Tirrell, corresponsal médica de CNN. Según publicó la periodista en X, los organizadores le avisaron que Powell canceló su asistencia.

Fast Company la eligió entre las 20 figuras de la IA de 2025

En diciembre de 2025, la revista Fast Company la incluyó en su lista de 20 figuras de la IA de ese año. En la entrevista, Powell explicó que la empresa está “construyendo todo un sistema de infraestructura” para la salud, con programas y modelos de IA además de los chips.

En febrero de este año, le dijo al sitio especializado Healthcare Brew que la próxima etapa es “la IA física, en la que la IA toma cuerpo en el mundo físico”. Su ejemplo: un paciente que entra a una sala y es guiado de manera autónoma para hacerse un estudio de pulmón.

Qué informó The New York Times sobre la relación

Según dos de las fuentes del diario, Huang, de 63 años, y Powell fueron filmados en actitud afectuosa en un hotel de San José, California, durante la conferencia anual de Nvidia, en marzo. El Times aclara que no vio el video.

Tres personas informadas sobre el episodio dijeron que lo grabó con su teléfono alguien que pasaba por ahí. El equipo de seguridad de Huang apartó a esa persona y le ofreció firmar un acuerdo de confidencialidad.

Los dos están casados con otras personas. Según las cinco fuentes, la relación se comentaba dentro de la empresa.

Por qué su caso es distinto al de Alice Huang

El domingo, Huang admitió ante sus empleados que le había sido infiel a su esposa, sin dar nombres. The Wall Street Journal identificó a la mujer como Alice Huang, una ejecutiva china a la que la inteligencia de Estados Unidos considera una presunta espía. China lo niega.

Sobre Powell no pesa ninguna sospecha de ese tipo. Su caso plantea un problema de conducta interna. El código de Nvidia, citado por el Times, les pide a los empleados “evitar situaciones en las que nuestras acciones generen conflicto”, incluidas las “relaciones personales”. Ella depende del CEO.

El directorio se prepara para destituir a Huang, según el Journal, y se reúne para discutir su futuro, de acuerdo con el Times. No se conocen declaraciones públicas de Powell sobre el tema.