Scaloni dará una conferencia de prensa y podría anunciar una noticia muy esperada por los hinchas de la Selección Argentina

El entrenador hablará este jueves desde las 15 en el predio de Ezeiza, en la previa del amistoso ante Uruguay. Su contrato vence en diciembre.

Hoy 11:04

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindará este jueves, desde las 15 horas, una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, donde podría anunciar una noticia muy esperada por los hinchas: su continuidad al frente de la Albiceleste.

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Aunque el encuentro con los medios está previsto en la previa del amistoso frente a Uruguay, que se disputará este viernes desde las 20 en La Bombonera, todas las miradas estarán puestas en el futuro del técnico, cuyo contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vence en diciembre.

Según informó TyC Sports, Scaloni habría alcanzado un principio de acuerdo con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para extender su vínculo, aunque todavía resta la confirmación oficial.

La propuesta contemplaría una renovación inicial por dos años, con la posibilidad de extenderla por otros dos, luego de la Copa América 2028. De concretarse, el entrenador podría mantenerse en el cargo hasta el Mundial 2030, que sería su tercera Copa del Mundo al frente de la Selección.

La continuidad de Scaloni había quedado en duda después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó ante España. Sin embargo, con el correr de los meses, el entrenador mostró su intención de seguir al frente del equipo.

"Siempre dije que este lugar donde estoy ahora es soñado, eso no va a cambiar", había expresado el técnico en una conferencia anterior, aunque reconoció que todavía quedaban cuestiones por conversar con la dirigencia.

Además, la intención sería mantener la base del cuerpo técnico que acompañó al entrenador durante un ciclo histórico, en el que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar el subcampeonato mundial en 2026.

Mientras tanto, la Selección Argentina continúa su preparación para enfrentar a Uruguay este viernes en La Bombonera. Posteriormente, el equipo nacional jugará ante Costa Rica el martes 17 en Córdoba.

De esta manera, la conferencia de prensa de este jueves genera una expectativa especial, ya que Scaloni podría despejar las dudas sobre su futuro y confirmar el inicio de una nueva etapa al frente de la Albiceleste.