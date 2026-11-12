Añatuya se incorporó al programa provincial “Mis Primeros 1.700 Días” para fortalecer la nutrición infantil

La iniciativa fue presentada en el Hospital Zonal y busca garantizar una alimentación adecuada para embarazadas y niños durante sus primeros años de vida.

Hoy 13:20

Con el objetivo de fortalecer la nutrición y el desarrollo integral de embarazadas y niños durante sus primeros años de vida en el departamento Taboada, este jueves se realizó el lanzamiento del programa provincial “Mis Primeros 1.700 Días” en el Hospital Zonal de Añatuya.

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La ceremonia estuvo encabezada por la encargada del programa, Doris Vizgarra; el director del Hospital Zonal, Mariano Vital, y la jefa de Atención Primaria de la Salud (APS), Ana Saavedra. También participaron madres, niños y familias beneficiarias.

Vital destacó la importancia de incorporar este programa al ámbito hospitalario y señaló que representa un aporte fundamental para garantizar una adecuada alimentación durante las primeras etapas de la vida.

Resaltó la finalidad del programa, mediante un plan nutricional que brinda a embarazadas y niños los aportes calóricos necesarios para favorecer su desarrollo físico e intelectual, además de contribuir al cuidado de su salud. Asimismo, agradeció al Gobierno provincial por esta iniciativa y permitir que el hospital forme parte de su implementación, destacando el compromiso del equipo de salud, de APS, del personal administrativo y de nutrición para garantizar la entrega de los productos a quienes los necesitan.

Por su parte, Doris Vizgarra expresó su satisfacción por la incorporación de un nuevo establecimiento sanitario al programa y agradeció el compromiso del equipo de salud del Hospital Zonal de Añatuya, resaltando la confianza depositada en el personal para que los productos lleguen efectivamente a las familias beneficiarias.

Recordó que el programa se encuentra vigente en la provincia desde el año 2.018 y que sigue adelante con el respaldo del gobernador Elías Suárez, para ampliar su cobertura, incorporando a todos los hospitales y postas sanitarias del interior provincial.

Vizgarra remarcó que “Mis Primeros 1.700 Días” es un programa de acompañamiento nutricional que apuesta al futuro de los niños, ya que una adecuada alimentación durante esta etapa resulta fundamental para garantizar un crecimiento saludable y favorecer mayores oportunidades para su desarrollo.

Finalmente, destacó el compromiso del Estado provincial y el trabajo articulado con los equipos de salud para acompañar a las comunidades, agradeciendo la posibilidad de concretar este nuevo lanzamiento en Añatuya.