El Vaticano borró una frase viral de León XIV sobre la Argentina: qué pasó y por qué la eliminaron

La publicación aseguraba que el país tenía “dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

Hoy 13:24

Una frase atribuida al papa León XIV durante su despedida de la Argentina generó una enorme repercusión en las redes sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, horas después de su publicación, el Vaticano decidió eliminarla de las cuentas oficiales del Pontífice al advertir que las palabras nunca habían sido pronunciadas públicamente.

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“Este país desde ahora tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, decía el mensaje difundido el miércoles por la tarde, en referencia al papa Francisco y al vínculo que León XIV construyó con los argentinos durante su histórica visita.

La publicación se viralizó rápidamente y fue reproducida por medios nacionales e internacionales. No obstante, la Oficina de Prensa de la Santa Sede detectó posteriormente que la frase formaba parte del discurso preparado, pero había sido omitida por el Papa durante su intervención.

Fuentes eclesiásticas aclararon que la eliminación no respondió a diferencias internas, controversias diplomáticas ni cuestiones protocolares, sino a un error en la difusión del mensaje.

Durante las visitas pastorales, el equipo de comunicación del Vaticano recibe anticipadamente los discursos escritos que el Pontífice tiene previsto pronunciar.

Esos documentos se utilizan como referencia para elaborar publicaciones oficiales y difundir los principales mensajes de cada actividad.

Sin embargo, los discursos pronunciados no siempre coinciden exactamente con los textos preparados. En ocasiones, el Papa incorpora comentarios espontáneos, modifica expresiones o decide omitir determinados fragmentos.

Eso fue lo que ocurrió durante la despedida de León XIV de la Argentina. La frase sobre los “dos Papas” estaba incluida en el documento original, pero finalmente no fue expresada en público.

Pese a ello, el equipo de comunicación la difundió en las redes sociales como una cita textual del Santo Padre.

Cuando los responsables de comunicación detectaron la diferencia entre el texto escrito y las palabras efectivamente pronunciadas, decidieron retirar las publicaciones para evitar atribuirle al Pontífice una declaración que no había realizado.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio nacional, no existió ningún cuestionamiento al contenido de la frase, que hacía referencia al vínculo especial de la Argentina con Francisco y León XIV.

La decisión respondió exclusivamente a la necesidad de mantener la precisión de los mensajes oficiales de la Santa Sede.

De esta manera, quedó aclarado el motivo por el que una de las frases más comentadas de la despedida papal desapareció de las redes del Vaticano: estaba escrita en el discurso original, pero León XIV nunca llegó a pronunciarla ante los fieles.