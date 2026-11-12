León XIV pidió a la Iglesia peruana reconocer sus errores y pedir perdón por el daño causado

Durante un encuentro con obispos y religiosos en Lima, el Sumo Pontífice llamó a asumir responsabilidades, sanar heridas y construir una Iglesia comprometida con la reconciliación, el diálogo y la paz.

Hoy 13:32

El papa León XIV pidió este jueves a la Iglesia católica de Perú que reconozca sus errores, asuma la responsabilidad por el daño causado y tenga la humildad de pedir perdón. El mensaje fue pronunciado durante una celebración religiosa en la Catedral de Lima, en el marco de su visita apostólica al país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ante obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de comunidades pastorales, el Pontífice hizo un fuerte llamado a la reconciliación y a la necesidad de sanar las heridas dentro de la institución religiosa.

“Perú lo necesita mucho, necesita una Iglesia que siembre amor, capaz de construir puentes en donde otros levantan muros, de escuchar, sanar, perdonar y, al mismo tiempo, que esté dispuesta a reconocer las propias infidelidades y pedir perdón con humildad, asumiendo la responsabilidad de las heridas que ha causado en su interior y a su alrededor”, expresó.

Aunque León XIV no mencionó casos específicos, sus palabras se produjeron en un contexto marcado por los reclamos de víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa disuelta por el papa Francisco en 2025 tras denuncias de abusos y otras irregularidades.

Un mensaje de reconciliación y paz

Durante su intervención, León XIV recordó su estrecho vínculo con Perú, país donde desarrolló buena parte de su tarea pastoral antes de convertirse en Papa.

“Con gran gozo me encuentro de nuevo en tierra peruana, cercano a una Iglesia que me es tan querida. Vengo como padre y hermano en la fe; como pastor que ama a su grey”, manifestó.

El Pontífice llegó por primera vez a Perú en 1985 como misionero agustino y posteriormente fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, una etapa que marcó profundamente su trayectoria religiosa.

En su mensaje, planteó cuatro actitudes fundamentales para construir una Iglesia comprometida con el bien común: la fe en Cristo, la reconciliación, la paz y la comunión.

En ese sentido, insistió en la necesidad de superar los enfrentamientos y promover una convivencia basada en el respeto.

“La paz inicia siempre aquí y ahora y depende de nuestro modo de comportarnos, de mirarnos, de respetarnos y de escucharnos”, sostuvo.

El llamado a escuchar y superar las divisiones

León XIV también advirtió sobre los riesgos de la polarización y pidió a los integrantes de la Iglesia convertirse en promotores del diálogo y la fraternidad.

Al referirse a la convivencia dentro de las comunidades religiosas, explicó que la unidad no significa que todas las personas deban pensar de la misma manera.

“La comunión no es plena homogeneidad, ni es necesariamente consenso inmediato”, afirmó, al destacar la importancia de construir acuerdos sin anular las diferencias.

Además, instó a escuchar incluso a quienes expresan posiciones contrarias, comprender el sufrimiento ajeno y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles.

El mensaje se inscribe en la gira sudamericana de León XIV, quien llegó a Perú después de concluir su histórica visita a la Argentina.

Con estas palabras, el Papa volvió a colocar en el centro de su pontificado la responsabilidad institucional, el reconocimiento de los errores y la construcción de una paz basada en el respeto y la reconciliación.