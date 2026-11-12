Verano 2027: reservas desde $50.000, las propuestas de Rutas del Esteko

La agencia de viajes santiagueña presentó sus paquetes para disfrutar de Mar del Plata y Balneário Camboriú durante la próxima temporada. Ofrece opciones en bus y avión, alojamiento en departamentos equipados y diferentes facilidades de pago.

Hoy 13:00

La agencia de viajes y turismo santiagueña Rutas del Esteko ya tiene a la venta tres propuestas para la próxima temporada: Mar del Plata y Balneário Camboriú, con alternativas en bus y avión. Los paquetes incluyen traslado, alojamiento en departamentos, coordinación permanente, asistencia al viajero y un obsequio por parte de la empresa.

A continuación, presentamos en detalle las tres propuestas para que las familias santiagueñas puedan conocer las alternativas disponibles para sus próximas vacaciones, así como las facilidades de pago, los servicios y el acompañamiento que brinda la empresa en cada viaje. También buscan acercar la propuesta a quienes todavía no conocen la agencia, como así también dar a conocer el trabajo que se viene realizando en la provincia.

Mar del Plata: Año Nuevo, enero y febrero

La primera propuesta tiene como destino Mar del Plata, con salidas durante diciembre, enero y febrero. Incluye una fecha especial con precio promocional para recibir el Año Nuevo junto a la playa.

El programa contempla 10 días y 7 noches, traslado en bus y alojamiento en departamentos equipados, ubicados en zonas céntricas.

Tarifas desde $590.000 por persona, más gastos administrativos.

Camboriú en bus: enero y febrero

La segunda alternativa propone viajar a Balneário Camboriú, Brasil, con salidas programadas durante enero y febrero.

El paquete incluye traslado en bus y alojamiento en departamentos equipados, con una ubicación estratégica para disfrutar de las playas y los principales atractivos del destino.

También, la agencia ofrece excursiones como un día en Mariscal y Palmas, como así también atracciones turísticas como Barco Pirata, Beto Carrero y Cristo Luz, entre otras.

Tarifas desde $950.000 por persona, más gastos administrativos.

Camboriú en avión: única salida desde Santiago del Estero – 8 noches

La tercera propuesta es una alternativa aérea a Balneário Camboriú, con una única salida y partida desde Santiago del Estero.

El programa combina traslado terrestre hasta Córdoba, vuelo hacia Florianópolis y conexión terrestre hasta Camboriú.

Incluye traslados, asistencia al viajero, valija en cabina y estadía de 8 noches en departamentos.

Tarifas desde $1.800.000 por persona. Actualmente quedan los últimos lugares disponibles.

Departamentos equipados: una alternativa para disfrutar y ahorrar

Uno de los diferenciales de las propuestas de Rutas del Esteko es la modalidad de alojamiento. Los tres programas contemplan estadías en departamentos equipados, ubicados en zonas céntricas y cercanas a los principales atractivos de cada destino.

Esta alternativa permite disfrutar de espacios cómodos y confortables, con mayor independencia durante las vacaciones y una opción económica para quienes viajan en familia o con amigos.

Además, todos los paquetes incluyen un obsequio especial por parte de la empresa.

Múltiples facilidades para reservar

Con el objetivo de facilitar el acceso a las vacaciones, Rutas del Esteko ofrece diferentes alternativas de financiación.

Los pasajeros pueden reservar su lugar con $50.000 por persona y completar el pago mediante entregas parciales.

La agencia trabaja con todas las tarjetas de crédito bancarizadas y también con las tarjetas Sol, SuCrédito y Naranja. Además, ofrece alternativas de crédito sin interés, presentando únicamente el DNI, junto con otras facilidades de pago.

Rutas del Esteko: una agencia santiagueña en crecimiento

Rutas del Esteko es un emprendimiento familiar nacido en Santiago del Estero en 2022, que continúa ampliando sus propuestas y consolidando su presencia en el sector turístico provincial.

La empresa cuenta con oficina comercial en barrio Solar, Mariano Moreno, Manzana F, Lote 1, y opera bajo el Registro Nacional de Agencias de Viajes, Legajo N.º 19.515, como así también está habilitada para operar en turismo estudiantil.

Su crecimiento también se refleja en su presencia digital: cuenta con más de 17.000 seguidores en redes sociales y una valoración de 4,9 sobre 5 en Google Maps, de acuerdo con los datos publicados en su sitio oficial.

Los interesados pueden conocer todas las propuestas y realizar consultas a través de sus canales oficiales:

- Página web: www.rutasdelesteko.com.ar

- Instagram: @rutasdelesteko.sde

- WhatsApp: 3855962089

- Facebook: Rutas Del Esteko

- Correo electrónico: rutasdelesteko@gmail.com

RUTAS DEL ESTEKO – AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

El sueño de viajar, lo hacemos realidad.