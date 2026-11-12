Hallan muerto a Marcos Camino, líder de Los Palmeras, en Santa Fe

Marcos Camino, el destacado líder de Los Palmeras, fue encontrado sin vida a los 76 años en su estudio de Santa Fe, donde su familia realizó un llamado al 911 tras el hallazgo.

Hoy 04:47

El acordeonista y fundador de Los Palmeras, Marcos Camino, fue hallado muerto en su estudio del barrio Candioti Norte, en la ciudad de Santa Fe, a los 76 años. Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad musical y a sus seguidores, quienes lo reconocen como una figura fundamental en la música tropical argentina.

La familia de Camino fue quien alertó a las autoridades al realizar un llamado al 911. Según información obtenida, el momento fue desgarrador, ya que había preocupación sobre su paradero. En el reporte policial se detalla que la familia observó a través de las cámaras de seguridad que el músico ingresó al galpón logístico de la banda y no volvió a salir.

Ante la inquietud, familiares y un empleado se dirigieron al lugar para verificar la situación. Al ingresar al galpón, encontraron a Marcos Camino colgado de una estructura de hierro con una soga, lo que llevó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia y a la intervención de la Justicia, que comenzará una investigación sobre las circunstancias del deceso.

Desde Los Palmeras, la banda que Marcos fundó y lideró, se emitió un comunicado en el que se confirma el fallecimiento. “Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, expresa el emotivo mensaje.

Adicionalmente, la banda solicitó respeto por la intimidad de la familia en este difícil momento, a la vez que agradeció las muestras de cariño y apoyo que han recibido de los fans y la comunidad en general. “Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos prudencia y responsabilidad en la difusión de la información”, se lee en el comunicado.

El velatorio de Marcos Camino se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de noviembre en la sala 3 de la casa Sentir, ubicada en Santa Fe, entre las 14 y las 18 horas, brindando así un espacio para que sus seguidores y seres queridos puedan rendir homenaje a su memoria.

Este triste episodio marca un capítulo doloroso en la historia de la música tropical, donde la figura de Marcos Camino permanecerá viva a través de sus canciones y el legado que dejó en la cultura musical argentina.