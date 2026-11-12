Fallece operario tras explosión de camión en Sáenz Peña, Chaco

Maximiliano Ballatore, de 32 años, falleció tras sufrir graves quemaduras en una explosión en Sáenz Peña, Chaco, según confirmó la Policía local.

Hoy 03:17

La comunidad de Sáenz Peña, en la provincia de Chaco, se encuentra conmocionada tras el trágico fallecimiento de un operario a causa de una explosión en un camión. La noticia fue confirmada por el Comisario General Fernando Romero, quien es el Jefe de la Policía del Chaco. Este incidente ha dejado a la población en un estado de luto y reflexión sobre la seguridad laboral en la región.

Maximiliano Ballatore, de 32 años, había sido trasladado al Hospital “4 de Junio” de Sáenz Peña, donde fue internado en el área de Terapia Intensiva debido a las graves quemaduras que sufrió en el 85% de su cuerpo. A pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico y los profesionales del hospital, su estado de salud se deterioró rápidamente, lo que llevó a su fallecimiento el mediodía de este martes.

Los informes médicos indicaron que Ballatore presentaba “Quemaduras Tipo AB, B, en el 85% del cuerpo, Hemodinámicamente inestable, además de complicaciones en las vías aéreas”, lo que complicó aún más su situación. El operario estaba bajo sedación y asistido mecánicamente para poder respirar, lo que refleja la gravedad de sus lesiones.

El deceso fue notificado al Dr. Gustavo Rafael Valero, Fiscal de Investigación Penal en turno, quien se encargó de gestionar la entrega del cuerpo a los familiares para los procedimientos póstumos. Este proceso es importante para brindar el reconocimiento que merece la vida del joven operario y para que su familia pueda llevar a cabo las ceremonias correspondientes.

La explosión que causó este lamentable incidente ha generado una serie de cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en las operaciones industriales en Sáenz Peña. La comunidad espera que se realicen investigaciones exhaustivas para determinar las causas precisas del accidente y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro.

Las autoridades locales han expresado su compromiso de asegurar la protección de los trabajadores y han prometido implementar medidas más estrictas de seguridad en el trabajo. Es fundamental que todos los operarios cuenten con un entorno seguro para desempeñar sus labores, y este trágico evento ha puesto de relieve la urgente necesidad de cambios en las políticas laborales.

Este caso no solo afecta a la familia de Ballatore, sino que también resuena en toda la comunidad, recordando la importancia de la seguridad en el trabajo y la necesidad de un cambio en la cultura laboral de la región. La memoria de Maximiliano Ballatore vivirá en la lucha por un ambiente laboral más seguro y protegido para todos los trabajadores.