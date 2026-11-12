Familia de policía fallecido exige justicia en Jujuy

La familia de Carlos Lucas Soto, agente de policía fallecido, clama justicia por la libertad del imputado Zain Aram Pedraza, acusado de homicidio culposo en Jujuy.

Hoy 02:13

La familia de Carlos Lucas Soto, el agente policial que perdió la vida tras un accidente con un motociclista, se reunió en la plaza Belgrano del centro de Jujuy para exigir justicia. Su demanda surge tras la reciente libertad del imputado, Zain Aram Pedraza (18 años), quien está acusado de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo. La familia, proveniente de la localidad de San Bernardo, mostró su descontento al ritmo de una banda de sikuris durante la manifestación.

El trágico incidente ocurrió el sábado pasado cuando Soto, de 24 años y miembro del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 8, se dirigía a cumplir con su deber. La familia viajó desde Tumbaya, atravesando caminos angostos, para manifestarse en la capital, donde lamentaron la libertad de Pedraza. "Queremos que se haga justicia, que ese muchacho irresponsable de la moto esté preso; no puede ser que esté libre", expresó José Luis Peñalva, tío de la víctima.

La decisión de la jueza Felicia Barrios de no imponer prisión preventiva a Pedraza, quien fue formalmente acusado, ha generado gran indignación entre los familiares de Soto. "Estamos tristes porque no esperábamos que lo dejen libre. Necesitamos que esté detenido mientras se investiga", agregó Peñalva. La angustia de la familia se intensificó al enterarse de que el acusado había estado publicando en redes sociales tras el accidente, lo que intensificó la percepción de injusticia.

En la audiencia de imputación, el fiscal Aldo Lozano había solicitado prisión preventiva, pero la jueza optó por imponer medidas de conducta. Estas incluyen presentaciones quincenales ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la prohibición de consumir alcohol y drogas. "Duele mucho enterarse de que el que chocó a mi hermano está libre", lamentó Adelina Quiroga, hermana de Soto, quien enfatizó el dolor de perder a un ser querido con un futuro prometedor.

El 7 de noviembre, alrededor de las 5:40, Soto fue impactado por la motocicleta de Pedraza en la avenida General Savio. Testigos informaron que el imputado intentó evadir un control vehicular, lo que resultó en el trágico choque. Soto perdió el control y sufrió graves lesiones que lo llevaron a la muerte más tarde ese día.

La familia Soto, además de enfrentar la pérdida, tuvo que hacer un largo viaje para llevar a su ser querido al cementerio de San Bernardo. "Lo llevamos a sepultar a su destino, que es muy lejos. Sus compañeros del Cuerpo de Caballería nos ayudaron en todo momento", recordó Adelina. La familia sigue con la esperanza de que la justicia prevalezca en este caso tan doloroso.