Australia: hallaron con vida a un adolescente de 17 años con autismo desaparecido durante seis días

Estuvo seis días desaparecido en una remota zona boscosa de Australia. Sobrevivió al frío y al aislamiento hasta ser localizado por un helicóptero policial.

Hoy 12:50

Un adolescente de 17 años con autismo fue rescatado con vida el jueves 12 de noviembre de 2026, tras permanecer seis días desaparecido en una remota zona boscosa del estado de Victoria, en Australia. La operación movilizó a más de un centenar de efectivos de emergencia y voluntarios.

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El joven, identificado únicamente como William, fue localizado por la unidad aérea de la Policía de Victoria mientras un helicóptero sobrevolaba una zona cercana a Cowwarr, en la región de Gippsland, a unos 185 kilómetros al este de Melbourne.

Bajo observación

Los agentes detectaron primero una caja de aparejos de pesca entre la vegetación y, al aproximarse, encontraron al adolescente tumbado sobre una roca junto a un arroyo. Las imágenes difundidas por la Policía muestran que estaba sin camiseta, con signos de quemaduras solares y utilizando toallas como mantas para protegerse durante las frías noches.

Tras el hallazgo, efectivos especializados descendieron desde el helicóptero mediante un sistema de izado y evacuaron al joven, que pudo reunirse con su madre antes de ser trasladado a un hospital para permanecer bajo observación. "William está de buen ánimo y, en su mayor parte, en buen estado de salud", señalaron las autoridades.

Alivio tras el rescate

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La desaparición se produjo el pasado viernes 6 de noviembre, cuando el adolescente acampaba con un amigo cerca de Walhalla, una antigua localidad minera del estado de Victoria. Según la Policía, se alejó brevemente del campamento para recoger más material y no regresó.

Durante los días siguientes recorrió una zona de terreno escarpado y de difícil acceso. De acuerdo con la investigación, pasó las últimas 48 horas atrapado en el cauce de un arroyo, incapaz de salir debido a la pendiente del terreno.

"Se despertó al oír el helicóptero, levantó el pulgar y fue izado hasta ponerse a salvo", explicó el inspector interino Jason Benbow. La madre del joven, Elizabeth, expresó su alivio tras el rescate. "Estoy absolutamente feliz de que esté vivo", dijo a medios australianos.