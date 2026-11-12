Santiago se prepara para recibir WELL FEST 2026, un festival de salud y bienestar con entrada gratuita

El evento se realizará el 14 y 15 de noviembre en el Parque del Encuentro.

Hoy 12:04

Santiago del Estero será escenario de una propuesta dedicada a la salud y el bienestar con la llegada de WELL FEST 2026, un festival que reunirá actividades, experiencias y espacios de encuentro para promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento se desarrollará durante el sábado 14 y domingo 15 de noviembre, en el Parque del Encuentro, con acceso libre y gratuito. Ambas jornadas comenzarán a las 17 y se extenderán hasta las 21.50 horas.

Bajo el lema “La revolución del bienestar”, WELL FEST se presenta como una iniciativa federal que busca acercar a la comunidad diferentes propuestas vinculadas con el cuidado de la salud, el movimiento, la innovación y el conocimiento.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar de experiencias y actividades orientadas al bienestar integral, además de compartir espacios con referentes y profesionales de distintas disciplinas.

La propuesta también incluirá entretenimiento y oportunidades de intercambio, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para quienes buscan incorporar herramientas y conocimientos relacionados con una vida más saludable.

Desde la organización destacan que WELL FEST 2026 busca promover una nueva forma de encontrarse, conectarse y vivir el bienestar, mediante actividades destinadas a la comunidad.

Cómo participar de WELL FEST 2026

La participación será gratuita, aunque los interesados podrán realizar su inscripción a través del sitio oficial del evento.

Fecha: sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

Lugar: Parque del Encuentro, Santiago del Estero.

Horario: de 17 a 21.50 horas.

Entrada: libre y gratuita.

Inscripciones: https://festival.indalowell.com

De esta manera, Santiago del Estero se prepara para vivir un fin de semana dedicado a la salud y el bienestar, con una propuesta que combina aprendizaje, movimiento y entretenimiento en un mismo espacio.