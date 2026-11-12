El Consejo Económico y Social avanzó en acciones para fortalecer la producción caprina en Santiago del Estero

La Mesa Técnica Caprina reunió a autoridades, especialistas y productores para analizar la situación del sector y establecer prioridades vinculadas con la producción, sanidad, comercialización y financiamiento.

Hoy 12:06

Con el objetivo de fortalecer una de las economías regionales más emblemáticas de la provincia, se llevó a cabo este jueves una jornada de trabajo de la Mesa Técnica Caprina, espacio de articulación impulsado y organizado por el Consejo Económico y Social (CES) de Santiago del Estero. El encuentro tuvo como eje central validar el diagnóstico actual del sector y definir acciones prioritarias.

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La reunión contó con la presencia de las autoridades del Consejo Económico y Social, el secretario ejecutivo, Miguel Mandrille y el secretario adjunto, Ricardo Sosa (subsecretario de Coordinación Institucional), quienes oficiaron de coordinadores del diálogo intersectorial.

Asimismo, participaron referentes técnicos y autoridades de organismos clave como el Inta, el Conicet, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Dirección de Agricultura y Ganadería y la Dirección de Agencias de Desarrollo Territorial.

La jornada se vio enriquecida por la activa participación de representantes de comunidades campesinas de distintos departamentos y productores caprinos locales, garantizando que las propuestas respondan a la realidad del territorio.

Durante el encuentro, los presentes trabajaron sobre una matriz de articulación estructurada en cinco ejes estratégicos fundamentales para el desarrollo integral de la actividad, la primera es la Producción Primaria y Genética; la segunda apunta a Sanidad y Bienestar Animal; la tercera menciona la Faena, Industria y Frigoríficos; la cuarta especifica la Comercialización y Cadena de Valor y la quinta apunta a la Organización y Financiamiento.

Durante el encuentro también se recibieron inquietudes para incorporar un sexto eje que tiene como objetivo establecer estadísticas concretas sobre diferentes puntos de la producción caprina.

Al cierre, las instituciones y los productores asumieron el compromiso de relevar información clave, como mapas actualizados de cuencas, padrones de asociaciones, estados sanitarios y estatus de los frigoríficos, con la finalidad de dar paso a la ejecución de las medidas acordadas en las próximas sesiones de trabajo.