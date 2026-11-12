Un aluvión de novedades renuevan la cartelera de Cine Sunstar

Cuatro estrenos se suman a las propuestas para los santiagueños amantes del séptimo arte.

Hoy 11:55

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son cuatro las novedades entre las que los cinéfilos santiagueños podrán optar esta semana.

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Ebenezer: los fantasmas de navidad . Una emocionante historia de fantasmas ambientada en el Londres de Dickens, que sigue el viaje sobrenatural de un hombre para enfrentarse a su pasado, presente y futuro mientras lucha por una segunda oportunidad de redención.

Aniquilación . Celeste, una francotiradora del ejército retirada del servicio, deberá utilizar de nuevo sus habilidades para proteger a su hija Daisy. La tranquila y aislada comunidad en la que vive se ha convertido en el objetivo de unos soldados modificados genéticamente para ser más fuertes y violentos, que no dudarán en atacar a sus habitantes sin piedad.

Plumas: operación rescate . En el Reino de Castilia, unas fuerzas oscuras han secuestrado a los herederos reales para obligar al príncipe a abdicar en favor de un malvado hechicero. Pero al rescate no acude un valiente caballero… sino Arthur, ¡una joven cabra repartidora tan inmadura como valiente!