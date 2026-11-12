Por el escándalo del romance con una presunta espía china renunció el CEO de Nvidia

Jensen Huang tomó la decisión mientras la junta directiva de la compañía analizaba su posible salida. Dirigía la empresa desde su fundación, en 1993.

Hoy 11:51

Jensen Huang, histórico CEO de Nvidia, renunció a su cargo en medio del escándalo por una relación extramatrimonial con una mujer sospechada de espiar para China.

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La decisión del empresario se dio mientras la junta directiva de Nvidia, líder mundial en chips para inteligencia artificial, se reunía para analizar su posible salida.

Huang, estadounidense de origen taiwanés y de 63 años, dirigía la empresa desde su fundación, en 1993. Bajo su conducción, Nvidia se convirtió en la principal diseñadora mundial de chips utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

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La compañía es una de las grandes beneficiadas por el auge de la IA y reinvirtió cientos de miles de millones de dólares en sus propios clientes y en el ecosistema tecnológico. Por eso, el escándalo es seguido de cerca por el sector y podría tener repercusiones a escala mundial.

Su partida deja al presidente estadounidense, Donald Trump, sin uno de sus asesores informales más cercanos en materia de inteligencia artificial.

A fines de 2025, Trump autorizó la venta a China de los chips H200 de Nvidia, una generación anterior de sus componentes de alta gama, a cambio de que el Estado estadounidense recibiera el 25% de los ingresos. La decisión se tomó pese a la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín, que llevó a prohibir la exportación de los chips más avanzados.

Huang, fácilmente reconocible por su habitual campera de cuero negra, es una de las voces más influyentes de la industria. Defiende los modelos de IA abiertos, que pueden reutilizarse y modificarse libremente, incluidos los desarrollados en China. Considera que representan una competencia saludable frente a los modelos cerrados de OpenAI (ChatGPT) y Anthropic (Claude).

También se opone a nuevas regulaciones que puedan frenar el avance de la tecnología y cuestiona que se limite su desarrollo por razones de seguridad, como plantearon recientemente los directivos Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk.

Nuevas revelaciones sobre su vida privada

El diario The New York Times informó el miércoles que Huang también habría mantenido una segunda relación con una empleada de Nvidia.

Según el periódico, existen videos que muestran al empresario en una actitud afectuosa con Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud de la compañía.

Powell, de 48 años, es una de las principales representantes de Nvidia en su estrategia para expandir el uso de sus chips en ámbitos como la educación superior y la atención médica.

Esta revelación se suma a la relación que Huang reconoció con Alice Huang, una alta ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur.

Según un memorando de los servicios de inteligencia estadounidenses, Alice Huang —con quien no tiene parentesco, pese a compartir el apellido— era agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Pekín rechazó esas acusaciones.

Este jueves, el gobierno chino acusó a Estados Unidos de utilizar la denuncia de espionaje como argumento para justificar las restricciones que impone al acceso de Pekín a los chips más avanzados de Nvidia.

En paralelo, las acciones de la compañía, que perdieron una cuarta parte de su valor en poco más de un mes, registraron una fuerte caída el miércoles. Así, Nvidia cedió a Microsoft su lugar como la segunda empresa de mayor valor de mercado del mundo. Apple ocupa el primer puesto.

El domingo, en un mensaje dirigido a los empleados de la compañía, Huang reconoció una aventura extramatrimonial y pidió disculpas tanto a su familia como al personal de Nvidia. “No fui fiel a mi esposa”, admitió.

La empresa abrió una investigación independiente después de que trascendieran “informes recientes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang estuvo en la mira de servicios de inteligencia extranjeros”.