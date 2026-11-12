El padre Pepe Di Paola destacó la visita de León XIV y pidió un compromiso social frente a las adicciones

En diálogo con Buen Día Santiago, por Radio Panorama, el sacerdote valoró los mensajes del Sumo Pontífice y la multitudinaria participación de los fieles.

Hoy 11:07

El padre José María “Pepe” Di Paola realizó un balance positivo de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina y destacó la claridad de sus mensajes, la participación de los fieles y la necesidad de asumir compromisos concretos frente a problemáticas sociales como las adicciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista con Buen Día Santiago, por Radio Panorama, el sacerdote aseguró que la presencia del Sumo Pontífice respondió a las expectativas que había generado en la comunidad católica.

“La visita del papa León XIV cumplió con todas nuestras expectativas”, expresó Di Paola, quien consideró que el principal valor de su paso por el país estuvo en las enseñanzas que transmitió a la sociedad.

“Lo importante es entender que viene a darnos una palabra que enseña, que al cristiano le diga cómo vivir su fe y que aquel que no es cristiano entienda cómo se vive la fe”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que los mensajes del Santo Padre estuvieron dirigidos a toda la sociedad, independientemente de las creencias de cada persona. “Cada uno después verá y sabrá si lo lleva a la práctica o no, pero el Papa fue muy claro con todo”, afirmó.

El sacerdote también valoró la multitudinaria convocatoria que acompañó las actividades de León XIV y destacó la elección de los testimonios que se compartieron durante los encuentros.

“La cantidad de gente que fue y los testimonios que eligieron representaron muy bien al país”, señaló.

Asimismo, resaltó el significado especial de Luján, donde el Pontífice celebró su última misa antes de partir hacia Perú. “Luján para nosotros es un lugar de encuentro. Estamos muy contentos con toda la gente que llegó”, manifestó.

Por último, Di Paola puso especial énfasis en la necesidad de abordar la problemática de las adicciones, uno de los temas que tuvo presencia durante las actividades del Papa con los jóvenes.

“Es muy importante que el tema de adicciones se trate en estos espacios. Sería bueno que podamos en comunidad bajar esto a un compromiso”, expresó.

De esta manera, el padre Pepe destacó que el desafío después de la visita de León XIV será llevar sus enseñanzas a la vida cotidiana, especialmente mediante acciones comunitarias que permitan acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.