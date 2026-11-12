Néstor Sclauzero, sobre la visita de León XIV: “Se vio una sociedad totalmente distinta a la que se refleja desde la opinión pública”

El director operativo del Grupo Perfil reflexionó en Radio Panorama sobre la multitudinaria convocatoria que generó el Sumo Pontífice en la Argentina.

Hoy 11:26

El director operativo del Grupo Perfil, Néstor Sclauzero, analizó la histórica visita del papa León XIV a la Argentina y destacó la capacidad del Sumo Pontífice para reunir a multitudes, en un contexto social marcado por las diferencias y las discusiones públicas. Sin embargo, planteó interrogantes sobre cuánto tiempo permanecerá ese clima de encuentro y unidad.

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En una entrevista con Buen Día Santiago, por Radio Panorama, Sclauzero consideró que la masiva participación de los argentinos en las actividades papales no necesariamente refleja una práctica religiosa activa, sino una búsqueda social más profunda.

“No imagino que toda la gente que participó vaya todos los domingos a misa o que se consideren católicos con una participación activa”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que la convocatoria dejó al descubierto una necesidad de encuentro y de expresar una actitud diferente a la que predominó en los últimos años.

El periodista destacó especialmente que León XIV logró reunir a una multitud pese a tener un estilo diferente al de otros pontífices, como Juan Pablo II, a quien recordó por su carisma y cercanía con los fieles.

Según explicó, el actual Papa mantiene una personalidad más reservada y no se caracteriza por las demostraciones efusivas de afecto que suelen identificar a los argentinos.

“Se trató de una sociedad totalmente distinta a la que se refleja desde la opinión pública, que a mí la verdad me sorprendió”, expresó, al referirse a las imágenes que dejaron las distintas celebraciones.

Para Sclauzero, uno de los aspectos más significativos fue la capacidad de movilizar a una enorme cantidad de personas de manera organizada, algo que consideró especialmente llamativo por la magnitud de las convocatorias.

No obstante, el director operativo del Grupo Perfil manifestó sus dudas sobre la continuidad de ese clima social una vez finalizada la visita del Pontífice.

“Será interesante ver cuánto dura el efecto Papa. Me da la sensación de que en breve todo vuelve a la normalidad, aunque no sea lo ideal”, reflexionó.