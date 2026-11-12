Ruta 21: volcó un camión que transportaba soja

El rodado circulaba desde Quimilí con destino a Santa Fe y protagonizó un siniestro vial, entre Añatuya y Tacañitas, que dejó importantes daños materiales.

Hoy 11:20

Un importante siniestro vial se registró sobre la Ruta 21, cuando un camión de gran porte que transportaba soja protagonizó un violento vuelco.

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De acuerdo con la información recabada, el transporte de carga circulaba desde la ciudad de Quimilí con destino final en Santa Fe, por motivos que aún son materia de investigación el conductor perdió el control del rodado.

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En consecuencia el vehículo terminó despistando y volcó a un costado de la banquina, sufriendo importantes daños materiales en su estructura.

En el lugar trabajó personal policial para asegurar la zona y realizar las pericias correspondientes. Si bien las imágenes muestran el estado en el que quedó el acoplado fuera de la cinta asfáltica, se confirmó que la circulación vehicular en el sector continúa habilitada, aunque se solicita a los conductores transitar con extrema precaución.

Se aguarda que operarios con maquinaria pesada comiencen las labores para remover el vehículo siniestrado de la zona.